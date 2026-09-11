Chiche Gelblung y la entrevista que dejó a Javier Milei sin respuestas

El archivo televisivo de Chiche Gelblung volvió a ocupar un lugar central después de su muerte. Entre reportajes, cruces y momentos que marcaron su carrera, resurgió una entrevista en la que llevó a Javier Milei fuera del discurso económico para interrogarlo sobre los gastos cotidianos de los argentinos.

Gelblung murió el miércoles 9 de septiembre a los 82 años, después de haber sido internado por un cuadro respiratorio en el Sanatorio Mater Dei. La noticia fue confirmada por Radio 10, una de las emisoras en las que trabajó. Su muerte reactivó imágenes de distintas etapas de su trayectoria y recuperó uno de sus intercambios más recordados con Javier Milei, cuando el actual presidente todavía recorría los estudios de televisión como dirigente y candidato.

Las preguntas de Chiche Gelblung que descolocaron a Milei Javier Milei desarrollaba sus argumentos sobre la inflación, el déficit fiscal, el Banco Central y el rumbo de la economía cuando Gelblung cambió el eje. “¿Vos sos un ser humano normal o un marciano?”, lanzó antes de formular una pregunta mucho más concreta: “¿Sabés cuánto vale un kilo de carne hoy?”. La respuesta fue breve: “Yo no hago las compras”. El periodista avanzó entonces sobre otros gastos básicos. Quiso saber si conocía el precio del boleto mínimo y cuánto cobraba un jubilado. Milei volvió a contestar que no. Ante la insistencia, explicó que seguía los números agregados de la economía y no cada valor particular.

El contrapunto reflejó dos formas diferentes de abordar la misma crisis. Javier Milei analizaba indicadores generales y defendía sus propuestas de reforma; Gelblung buscaba trasladar esa discusión a la experiencia diaria de quienes debían pagar alimentos, transporte y servicios. La conversación quedó registrada en video y volvió a circular después de la muerte del conductor. Las preguntas, sencillas y consecutivas, obligaron al entrevistado a abandonar por unos minutos las explicaciones teóricas para responder sobre precios que afectan de manera directa a los hogares.

La entrevista que terminó de quebrar la relación El vínculo volvió a tensarse en marzo de 2024, cuando Milei ya ocupaba la Presidencia y recibió a Gelblung en la Casa Rosada. El periodista preguntó por la falta de alimentos en comedores y rechazó la respuesta que atribuía las denuncias a sectores que habían perdido negocios con el Estado. “No, yo no estoy hablando de eso. Yo camino la calle”, retrucó. También cuestionó el impacto de la liberación de las cuotas de las empresas de medicina prepaga sobre la clase media. Frente al argumento presidencial sobre el costo real de los servicios, contestó: “Estamos pagando precios internacionales con salarios de Biafra”.