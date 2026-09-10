Famosa actriz apuntó contra Chiche Gelblung tras su muerte: "Fue parte de lo peor en el periodismo argentino"
Conocida actriz recordó sus enfrentamientos con Chiche Gelblung: contó dos episodios que marcaron su relación con los medios y cuestionó su trayectoria.
La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, generó múltiples reacciones en el mundo del periodismo y el espectáculo. El periodista falleció este miércoles 9 de septiembre luego de haber sido internado por un cuadro respiratorio. Tras conocerse la noticia, Katja Alemann compartió en sus redes sociales un extenso descargo en el que recordó los distintos cruces que tuvo con él a lo largo de los años.
El descargo de Katja Alemann en redes
“Me enteré de que murió Gelblung. Le conozco el historial acomodaticio. Fue parte de lo peor en el periodismo argentino. Inteligente, claro. Sobrevivió impune todos los gobiernos, a pesar de haber sido colaboracionista de los militares en la Dictadura”, escribió la actriz al comenzar su publicación. Luego aclaró que tuvo “varias secuencias con él” y comenzó a reconstruir el primer episodio, ocurrido cuando ella tenía 25 años.
Según relató Alemann, en diciembre de 1982, durante la última etapa de la dictadura, apareció en la revista G. una producción fotográfica sobre ella relacionada con la muerte de su padre. La actriz explicó que había asistido a un evento de la discoteca Hipopotamus y que unos fotógrafos le pidieron hacer algunas fotos. “A la semana siguiente me encontré con 4 páginas en la revista G. El luto de Katja por papá Ernesto, con doble página sacándome el sombrero divertida”, recordó.
La publicación provocó su enojo y decidió pedir una entrevista con Gelblung, quien por entonces era redactor en jefe de la revista. “Yo me sentí violada en mi refugio poético de despedida de mi querido padre. Furiosa pedí una entrevista con el director de la revista, Chiche, y fui con mi madre de escolta”, escribió. También recordó cómo fue aquel encuentro: “Entré con mi camisón de satin blanco que usaba mucho en esos días, con lentes gatúbela vintage de los años 50, y le grité, siempre parada, que el padre es sagrado y que se disculpe públicamente por ese atropello”.
Alemann contó que Gelblung le ofreció publicar lo que ella quisiera y que entonces escribió una carta dirigida a los lectores. “Escribí una carta a los lectores, con esta pluma que ustedes conocen, que ya entonces era incisiva, demandándole a los lectores su responsabilidad por consumir contenido amarillista, a desmedro del honor de las personas”, relató. Para la actriz, aquel episodio significó un quiebre en su relación con los medios: “Pero esa experiencia fue para mí, la pérdida de la ingenuidad en mi relación con los Medios. Tenía apenas 25 años”.
Katja Alemann disparó contra Chiche Gelblung en redes
El segundo cruce ocurrió años después, cuando Alemann vivía en Costa Rica. Según su relato, recibió un llamado de la producción del programa Memoria, conducido por Gelblung. La actriz aseguró que algunas frases que había dicho durante esa conversación fueron utilizadas para una editorial que acompañó imágenes de sus películas. “Parecía una actriz porno chic. Titularon que yo me había ido por miedo a envejecer”, afirmó. Esta vez, decidió iniciar acciones legales y, según contó, “gané el juicio y tuvieron que pagar”. Sobre el último encuentro entre ambos, recordó: “La última vez que lo vi, a Chiche, fue en esa audiencia de conciliación no conciliada”.
A pesar de sus fuertes críticas, Alemann aseguró que no guarda rencor. “El ante año pasado creo, me invitó a su programa. No fui”, contó sobre el último contacto que tuvo con el periodista. Y cerró su publicación con una definición contundente sobre su relación con Gelblung: “No le guardo rencor. Sólo creo que fue un pusilánime acomodaticio, como varios de su profesión”.