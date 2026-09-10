Famosa actriz apuntó contra Chiche Gelblung tras su muerte: "Fue parte de lo peor en el periodismo argentino"

La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, generó múltiples reacciones en el mundo del periodismo y el espectáculo. El periodista falleció este miércoles 9 de septiembre luego de haber sido internado por un cuadro respiratorio. Tras conocerse la noticia, Katja Alemann compartió en sus redes sociales un extenso descargo en el que recordó los distintos cruces que tuvo con él a lo largo de los años.

El descargo de Katja Alemann en redes “Me enteré de que murió Gelblung. Le conozco el historial acomodaticio. Fue parte de lo peor en el periodismo argentino. Inteligente, claro. Sobrevivió impune todos los gobiernos, a pesar de haber sido colaboracionista de los militares en la Dictadura”, escribió la actriz al comenzar su publicación. Luego aclaró que tuvo “varias secuencias con él” y comenzó a reconstruir el primer episodio, ocurrido cuando ella tenía 25 años.

Según relató Alemann, en diciembre de 1982, durante la última etapa de la dictadura, apareció en la revista G. una producción fotográfica sobre ella relacionada con la muerte de su padre. La actriz explicó que había asistido a un evento de la discoteca Hipopotamus y que unos fotógrafos le pidieron hacer algunas fotos. “A la semana siguiente me encontré con 4 páginas en la revista G. El luto de Katja por papá Ernesto, con doble página sacándome el sombrero divertida”, recordó.

La publicación provocó su enojo y decidió pedir una entrevista con Gelblung, quien por entonces era redactor en jefe de la revista. “Yo me sentí violada en mi refugio poético de despedida de mi querido padre. Furiosa pedí una entrevista con el director de la revista, Chiche, y fui con mi madre de escolta”, escribió. También recordó cómo fue aquel encuentro: “Entré con mi camisón de satin blanco que usaba mucho en esos días, con lentes gatúbela vintage de los años 50, y le grité, siempre parada, que el padre es sagrado y que se disculpe públicamente por ese atropello”.

Alemann contó que Gelblung le ofreció publicar lo que ella quisiera y que entonces escribió una carta dirigida a los lectores. “Escribí una carta a los lectores, con esta pluma que ustedes conocen, que ya entonces era incisiva, demandándole a los lectores su responsabilidad por consumir contenido amarillista, a desmedro del honor de las personas”, relató. Para la actriz, aquel episodio significó un quiebre en su relación con los medios: “Pero esa experiencia fue para mí, la pérdida de la ingenuidad en mi relación con los Medios. Tenía apenas 25 años”.