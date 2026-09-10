De qué murió Danielito Tinayre, el hijo de Mirtha Legrand
Danielito Tinayre, hijo de Mirtha Legrand, murió en 1999 a los 51 años. La enfermedad que atravesó y el vínculo con su madre.
Danielito Tinayre nació en una familia vinculada al mundo del espectáculo. Su padre, Daniel Tinayre, era un reconocido director de cine, mientras que su madre, Mirtha Legrand, se convertiría en una de las figuras más importantes de la televisión argentina. Sin embargo, él eligió mantenerse alejado de la exposición y llevar una vida de perfil bajo.
La relación entre Danielito y Mirtha tuvo distintos momentos a lo largo de los años. Las extensas jornadas de trabajo de la conductora y actriz generaron cierta distancia durante la infancia de su hijo. Daniel se crió en gran parte con la ayuda de Elba, una mujer que trabajaba en la casa familiar.
Durante su adolescencia, las diferencias entre ambos se hicieron más evidentes. Daniel era retraído y rebelde, y le reprochaba a su madre el poco tiempo que podía dedicarle. Incluso, le pedía que no fuera a buscarlo al colegio para evitar las burlas de sus compañeros.
Con el paso de los años, Daniel siguió los pasos profesionales de su padre y se dedicó a la dirección de cine. Estudió en París y luego regresó a Buenos Aires. Su intención era llevar una vida independiente y alejada de la exposición que rodeaba a su familia.
La muerte de su padre, en 1994, marcó otro momento importante en el vínculo entre madre e hijo. A pesar de las diferencias que habían tenido, ambos volvieron a encontrarse desde el dolor provocado por esa pérdida.
El hijo de Mirtha Legrand fue diagnosticado con cáncer
En 1999, Danielito fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Ante la enfermedad, Mirtha decidió dejar de lado su actividad pública para dedicarse a cuidarlo. Durante sus últimos días, Daniel permaneció en el departamento de su madre, acompañado por ella y por sus seres queridos.
Daniel Tinayre hijo murió el 20 de abril de 1999, a los 51 años. Para Mirtha Legrand fue una pérdida devastadora. Cuando regresó a la televisión, después de varios meses de duelo, definió la muerte de su hijo como “el más duro y más difícil” de su vida.