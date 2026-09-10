De qué murió Danielito Tinayre, el hijo de Mirtha Legrand

Danielito Tinayre, hijo de Mirtha Legrand, murió en 1999 a los 51 años. La enfermedad que atravesó y el vínculo con su madre.

Danielito Tinayre nació en una familia vinculada al mundo del espectáculo. Su padre, Daniel Tinayre, era un reconocido director de cine, mientras que su madre, Mirtha Legrand, se convertiría en una de las figuras más importantes de la televisión argentina. Sin embargo, él eligió mantenerse alejado de la exposición y llevar una vida de perfil bajo.

La relación entre Danielito y Mirtha tuvo distintos momentos a lo largo de los años. Las extensas jornadas de trabajo de la conductora y actriz generaron cierta distancia durante la infancia de su hijo. Daniel se crió en gran parte con la ayuda de Elba, una mujer que trabajaba en la casa familiar.

Mirtha Legrand junto a sus hijos Durante su adolescencia, las diferencias entre ambos se hicieron más evidentes. Daniel era retraído y rebelde, y le reprochaba a su madre el poco tiempo que podía dedicarle. Incluso, le pedía que no fuera a buscarlo al colegio para evitar las burlas de sus compañeros.

Con el paso de los años, Daniel siguió los pasos profesionales de su padre y se dedicó a la dirección de cine. Estudió en París y luego regresó a Buenos Aires. Su intención era llevar una vida independiente y alejada de la exposición que rodeaba a su familia.

La muerte de su padre, en 1994, marcó otro momento importante en el vínculo entre madre e hijo. A pesar de las diferencias que habían tenido, ambos volvieron a encontrarse desde el dolor provocado por esa pérdida.