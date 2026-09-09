Murió Chiche Gelblung: el video que expuso a Mirtha Legrand y que desató una pelea histórica

A los 82 años, el histórico referente del periodismo falleció, dejando un enorme legado. En una seguidilla por la nostalgia, se recuerda uno de los momentos más comentados de la TV.

La muerte de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años cierra un gran capítulo del periodismo argentino. Su partida no solo deja un hueco en el oficio, sino que obliga a revisar los eternos años de disputa con Mirtha Legrand (22 para ser precisos). En aquel momento, la búsqueda de la polémica era el objetivo principal y Gelblung lo aplicaba a la perfección.

El inicio del conflicto La tapa de la discordia. Archivo MDZ Aunque el imaginario popular ubique el inicio en un estudio de televisión, la grieta se abrió en las playas de Mar del Plata durante el verano de 1981. Gelblung, por entonces al frente de la revista Gente, decidió publicar una serie de fotografías sin retocar de Mirtha y su esposo, Daniel Tinayre, caminando en traje de baño. Para una diva que había construido su carrera sobre el mito de la perfección estética invulnerable, verse en la cotidianidad de la arena significó una afrenta personal. Ese número de la revista inauguró más de dos décadas de distanciamiento helado.

El archivo en Canal 9 Durante los años noventa y comienzos de los 2000, Chiche convirtió su programa Memoria en un tribunal mediático donde el archivo crudo era la principal arma. Sin embargo, el hito que redefinió la cultura pop argentina requirió de un catalizador clave: Gerardo Rozín.

En 2002, mientras trabajaba en la producción de Canal 9, Rozín rescató de un estante una cinta en bruto correspondiente a un viejo especial de fin de año de Mirtha. En el tape, sofocada por fallas técnicas, planos no autorizados y papelitos acumulados en su peinado, la conductora estallaba detrás de cámara con el célebre: "¡Carajo, mierda! Demasiado esfuerzo hago".

Mientras la producción de programas como ZAP no se animaba a cruzar el límite de exponer a la figura máxima del canal, Rozín le hizo llegar el material a Gelblung. Chiche no dudó, puso la cinta al aire y generó un terremoto mediático. Para la diva, la emisión del video se sintió como una traición deliberada, sumada a viejos rencores por informes donde el periodista abordaba su vida familiar y la intimidad de sus hijos.