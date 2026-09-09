Las lágrimas de Virginia Gallardo en Diputados al despedir a Chiche Gelblung: "Te quiero"

La diputada libertaria recordó al periodista durante la sesión y habló del lugar que ocupó en una etapa de su carrera profesional.

Durante la sesión en Diputados, Virginia Gallardo tomó el micrófono para recordar a Chiche Gelblung, que falleció este miércoles 9 de septiembre, y terminó visiblemente emocionada al hablar del vínculo profesional y personal que construyó con el periodista.

Gallardo compartió con Gelblung una etapa de su trayectoria en los medios a partir de su participación en Polémica en el Bar. La diputada eligió ese recuerdo para despedir a quien definió como una figura que atravesó distintas generaciones del periodismo argentino. La legisladora de La Libertad Avanza también repasó algunas características que marcaron la carrera de Gelblung, habló de su curiosidad, su capacidad para preguntar y de su manera particular de contar la realidad que lo convirtió en una figura reconocible.

Video: el homenaje de Virginia Gallardo a Chiche Gelblung Gelblung murió este martes a los 82 años. El periodista permanecía internado en terapia intensiva en el sanatorio de Los Arcos después de haber ingresado el lunes por problemas respiratorios. Gallardo también recordó la relación de Gelblung con su profesión hasta sus últimos días. La legisladora destacó que Chiche todavía proyectaba un stream y buscaba nuevas formas de comunicación porque quería mantenerse vigente.

“Chiche fue provocador, audaz, incómodo, muchas veces polémico pero nunca indiferente”, sostuvo Gallardo. La diputada también describió al periodista como un trabajador incansable y destacó su pasión por el oficio. “Te quiero Chiche, sos único e irrepetible”, concluyó.