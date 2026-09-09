Morosidad de Mendoza: de cuánto es la deuda promedio y qué piensa el Gobierno

El Gobierno Provincial salió esta semana a proponer un "alivio financiero" para los bancos que ofrezcan mejores renegociaciones de créditos tomados por familias y empresas de Mendoza , en medio de una problemática por el creciente nivel de morosidad que se ha dado en todo el país.

Si bien la Provincia calificó -al igual que Nación- a la situación como un "problema entre privados", defendió su propuesta de exención en el impuesto a los Sellos y rebaja de Ingresos Brutos a las entidades que refinancien en mejores tasas de interés tanto a morosos, que son unos 271.000, como también a cumplidores en un total de 870.000 créditos que se han tomado en Mendoza.

En diálogo con MDZ Radio , el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, evitó calificar la situación de extrema complejidad, al considerar que si bien la cantidad de personas alcanzadas en la morosidad es elevada (casi un tercio del total), el monto promedio de las deudas permitiría pensar que una refinanciación en mejores condiciones ayudaría a resolver buena parte de los casos.

“Cuando uno ve la magnitud, pareciera que es algo masivo”, señaló Fayad al referirse a los datos de la Central de Deudores. No obstante, sobre el monto promedio de las deudas de las familias y empresas, señaló que la situación no es tan grave.

De hecho, manifestó que el saldo promedio de deuda en situación de mora de las familias es de $1,1 millones , mientras que en el caso de las empresas alcanza los $2,8 millones . Aquí se involucra tanto a deudas con bancos, entidades crediticias y billeteras virtuales. Frente a esto, Fayad aclaró a MDZ que los montos mayores se tienen con bancos, mientras que en las billeteras virtuales los saldos son más bajos.

“Cuando uno ve los montos y ve que el saldo de deuda promedio en situación de mora de la familia es de $1,1 millones, y que el saldo en situación de mora de las empresas es de $2,8 millones, es un problema que entendemos que con una refinanciación a plazo largo y tasa razonable puede realmente generar un cambio”, sostuvo.

Remarcó también que esto no significa que todas las familias tengan capacidad inmediata para afrontar sus compromisos, pero consideró que se trata de deudas que pueden transformarse en cuotas más accesibles si se extiende el plazo de pago. “Son deudas chicas que, de dividirse en un período largo, se transforman en deudas mucho más pagables que lo que son hoy”, explicó.

El problema de los "irrecuperables"

La situación de mora comienza, según explicó Fayad, cuando transcurren 30 días sin realizar el pago correspondiente. Dentro del universo de 270.000 personas con problemas de pago, aproximadamente la mitad se encuentra en la denominada situación 5, considerada "irrecuperable", con deudas de más de 360 días.

De igual forma, el Gobierno puso el foco en quienes se encuentran en las situaciones 2, 3 y 4 de la Central de Deudores. Allí se concentra aproximadamente la otra mitad de los morosos, con distintos niveles de riesgo.

Dentro de ese universo, hay cerca de 100.000 deudores que llevan entre 30 y 180 días de mora, según precisó Fayad. Son, a criterio del Gobierno, quienes tienen "mayores posibilidades" de resolver su situación mediante una refinanciación.

La "vuelta" de los recursos sobre el consumo

Para el Gobierno, solucionar la mora no sólo permitiría ordenar las finanzas de las familias y empresas endeudadas, sino que también tendría un efecto sobre la economía en general si mejora su situación financiera.

Fayad explicó que una persona que debe destinar una parte importante de sus ingresos al pago de una tarjeta o un préstamo termina restringiendo otros consumos. Por eso, una refinanciación con una cuota más baja permitiría liberar parte del ingreso disponible.

“Creemos que por ser niveles de deuda bajos, refinanciarlo a un plazo largo genera un aumento del ingreso disponible”, afirmó.

El ministro también sostuvo que un nivel elevado de morosidad afecta incluso a quienes están al día, porque puede traducirse en condiciones de financiamiento más desfavorables para todo el sistema.

La propuesta de Mendoza

Como se señaló, la Provincia anunció un paquete de medidas para incentivar las refinanciaciones, tanto para quienes están en mora como para quienes todavía cumplen con sus pagos pero enfrentan dificultades para sostener las condiciones de sus créditos.

La principal herramienta provincial será una exención del impuesto de sellos para las operaciones de refinanciación. Además, durante un período acotado habrá una reducción de dos puntos en la alícuota de Ingresos Brutos, que pasará al 5% para las operaciones que cumplan con los parámetros establecidos.

El objetivo es que bancos, tarjetas y otros acreedores ofrezcan alternativas con tasas nominales anuales inferiores al 40% y plazos de al menos 24 meses.

Fayad destacó que el Banco Nación fue el primero en reaccionar al anuncio y puso en marcha una alternativa para refinanciar saldos de tarjetas de crédito a una tasa del 29%, a través de su plataforma digital BNA+.

La medida provincial, aclaró el ministro, no está limitada al Banco Nación ni a quienes ya están en mora: alcanza a todo tipo de refinanciaciones, independientemente de si el deudor está al día o atrasado.