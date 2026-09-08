El Gobierno se resigna a la sesión por morosidad y Diego Santilli pide una "solución más racional"
En Casa Rosada son conscientes que “es muy difícil voltear” la sesión de este miércoles en Diputados, donde se tratarán distintos proyectos de asistencia. El jefe de Gabinete sentó postura.
El Gobierno reconoce “problemas para voltear” la sesión que este miércoles pretende realizar la oposición en la Cámara de Diputados, donde se tratarán proyectos de asistencia por el aumento de la morosidad y la prorroga en la emergencia en discapacidad. En la reciente reunión de la mesa política diagramaron todas las tratativas para convencer a sectores dialoguistas para que no brinden quórum en el recinto.
“Tienen serias chances de llegar al Quórum. Vamos a seguir trabajando en los acuerdos, pero viene complicado”, afirmó a MDZ una fuente relevante del gabinete.
La sesión, realidad, tiene como objetivo emplazar a las comisiones los distintos proyectos que buscan ayudar a aquellas personas que no pueden afrontar deudas. Acusan al oficialismo de impedir que avancen rápidamente los expedientes por lo que apelarán a que se vote, se obligue a fijar fechas en plenarios de comisiones y dictaminar en los próximos días.
“Estamos cerca de 132, aferrándonos al número, pero está difícil. El Gobierno está llamando a todos los gobernadores”, señaló uno de los diputados que realiza el poroteo varias veces al día.
Las críticas del oficialismo y los proyectos en debate frente al aumento de la morosidad
En diálogo con MDZ, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó la estrategia opositora en el Congreso. “Yo creo que no debieran avanzar y que debieran mostrar una solución más racional acorde a los países del mundo, no a soluciones que en la Argentina no terminaron siendo soluciones y destruyeron el crédito en la Argentina, destruyeron los alquileres en nuestro país, terminó más perjudicado a la ciudadanía”, opinó.
A su vez, el ministro coordinador aseguró que “la autoridad monetaria está trabajando con los sectores para poder” atender los casos de morosidad.
“Ya creo que se han reestructurado casi un millón de préstamos. Y también lo están haciendo las provincias con tema mutuales, cooperativas y financieras, que tenían tasas muy altas. Recordemos que esto viene de la tasa del año 2024, venía con una inflación del 211% en el 2023”, indicó.
En total, hay más de 50 proyectos relacionados con la problemática, de los cuales 30 son proyectos de ley, con propuestas que van desde la reestructuración de deudas y cambios en las tarjetas de crédito hasta nuevas reglas para préstamos, cobranzas y mecanismos de prevención del sobreendeudamiento.