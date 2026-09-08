El Gobierno se resigna a la sesión por morosidad y Diego Santilli pide una "solución más racional"

El Gobierno reconoce “problemas para voltear” la sesión que este miércoles pretende realizar la oposición en la Cámara de Diputados , donde se tratarán proyectos de asistencia por el aumento de la morosidad y la prorroga en la emergencia en discapacidad. En la reciente reunión de la mesa política diagramaron todas las tratativas para convencer a sectores dialoguistas para que no brinden quórum en el recinto.

“Tienen serias chances de llegar al Quórum. Vamos a seguir trabajando en los acuerdos, pero viene complicado”, afirmó a MDZ una fuente relevante del gabinete.

La sesión, realidad, tiene como objetivo emplazar a las comisiones los distintos proyectos que buscan ayudar a aquellas personas que no pueden afrontar deudas. Acusan al oficialismo de impedir que avancen rápidamente los expedientes por lo que apelarán a que se vote, se obligue a fijar fechas en plenarios de comisiones y dictaminar en los próximos días.

“Estamos cerca de 132, aferrándonos al número, pero está difícil. El Gobierno está llamando a todos los gobernadores”, señaló uno de los diputados que realiza el poroteo varias veces al día.

En diálogo con MDZ , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , cuestionó la estrategia opositora en el Congreso. “Yo creo que no debieran avanzar y que debieran mostrar una solución más racional acorde a los países del mundo, no a soluciones que en la Argentina no terminaron siendo soluciones y destruyeron el crédito en la Argentina, destruyeron los alquileres en nuestro país, terminó más perjudicado a la ciudadanía”, opinó.

A su vez, el ministro coordinador aseguró que “la autoridad monetaria está trabajando con los sectores para poder” atender los casos de morosidad.

“Ya creo que se han reestructurado casi un millón de préstamos. Y también lo están haciendo las provincias con tema mutuales, cooperativas y financieras, que tenían tasas muy altas. Recordemos que esto viene de la tasa del año 2024, venía con una inflación del 211% en el 2023”, indicó.

En total, hay más de 50 proyectos relacionados con la problemática, de los cuales 30 son proyectos de ley, con propuestas que van desde la reestructuración de deudas y cambios en las tarjetas de crédito hasta nuevas reglas para préstamos, cobranzas y mecanismos de prevención del sobreendeudamiento.