Diputados: la oposición se ilusiona con juntar el quórum para tratar morosidad y emergencia en Discapacidad, y el Gobierno despliega su estrategia

De cara a la sesión del próximo miércoles, el comando de la oposición en Diputados trabaja para conseguir el quórum de 129 presentes . En paralelo, Diego Santilli mantiene una línea directa con los gobernadores aliados para intentar frenar la avanzada opositora.

El objetivo de la sesión, convocada principalmente por los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda y Coalición Cívica, es mostrarle los dientes al Gobierno y dejarles en claro que del otro lado hay un contrapeso. Aunque a los fines prácticos en esta sesión solo se aprobaría una hoja de ruta para tratar los proyectos de morosidad y de emergencia en Discapacidad .

Las negociaciones que terminarán de definir el éxito o fracaso de la convocatoria, por estas horas, se dan a través del teléfono de Diego Santilli, que se mantiene en línea con los gobernadores aliados, a una semana de que el presidente Javier Milei presente el Presupuesto 2026. El jefe de Gabinete es la persona encargada de negociar con los gobiernos provinciales de Tucumán, Catamarca, Salta, San Juan, Río Negro y Chubut para frenar esta jugada de lo que ellos llaman los "degenerados fiscales".

Sin embargo, de las provincias no llegan buenas noticias. Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rolando "Rolo" Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) presentaron en sus legislaturas provinciales una serie de proyectos para resolver la situación de las familias endeudadas, similar a la que proponen los diputados de la oposición. Así todo parece indicar que, a pesar de los esfuerzos de Santilli, un sector importante de los gobernadores volverá a darle la espalda a la Casa Rosada.

A esto se suma que Oscar Herrera Ahuad (Misiones), el jefe del flamante bloque Argentina Federal, confirmó que dará quórum junto con los otros cuatro misioneros. Habrá que ver si los salteños siguen los mismos pasos.

La jugada de Martín Menem en Diputados

El oficialismo la semana pasada propuso una hoja de ruta similar a la de la oposición, con el objetivo de frenar la embestida y que no abran el recinto. "No podemos volver a perder la agenda y regalarles la discusión", señaló una diputada del oficialismo que mantiene abiertas varias vías de diálogo para que no se sesione este miércoles.

En ese contexto, La Libertad Avanza dará la discusión respecto a estos dos temas. Desde el comando oficialista ya advirtieron que trabajarán en iniciativas propias y que "darán la discusión, como lo hace el presidente".

La diputada libertaria Silvana Giudici (Capital Federal) anticipó que la bancada oficialista va a "trabajar en un proyecto coherente que no sea quebrar la posibilidad de crédito para los 47 millones de argentinos". "Estamos trabajando en alternativas que no impliquen romper el crédito, sino que crezca el acceso al crédito, y en garantizar el acceso a la información sobre tasas y costos financieros", sostuvo frente a la prensa acreditada.

Pero para los bloques de la oposición esto se trata de "una maniobra dilatoria del Gobierno para nunca tratar el tema". Es por eso que refuerzan la voluntad de ir al recinto el próximo miércoles para que la hoja de ruta sea algo aprobado por el pleno y no la promesa de diputados oficialistas. "No les creemos nada de lo que proponen, vamos a ir a la sesión y a trabajar para que los temas se discutan", dijo a MDZ el diputado Juan Marino.

En este escenario, el miércoles al mediodía quedará en evidencia si la oposición está en condiciones de seguir mostrándole los dientes a un Gobierno que puede volver a trastabillar en el Congreso.