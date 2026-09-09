Javier Milei se reunirá el lunes con legisladores libertarios horas antes de presentar el Presupuesto 2027

El encuentro se desarrollará por la tarde en Casa Rosada, aunque por la noche se prevé una cena en una sede partidaria de LLA en Capital Federal. El próximo martes se presentan el Presupuesto 2027 y los proyectos por Malvinas.

Tras el traspié en la reciente sesión de la Cámara de Diputados, donde la oposición avanzó con los proyectos sobre morosidad y discapacidad, el presidente Javier Milei convocó para el próximo lunes a diputados y senadores libertarios en Casa Rosada. El encuentro se realizará por la tarde, en el marco de otra exposición política del mandatario. En tanto, se prevé que asista por la noche a una cena en la sede partidaria ubicada en la Capital Federal.

Su disertación estará enfocada en la presentación del Presupuesto 2027. El Ejecutivo enviará el proyecto al día siguiente, por lo que se iniciará rápidamente el debate en comisiones.

El jefe de Estado volverá a protagonizar un discurso con una fuerte defensa del equilibrio fiscal y adelantará los principales lineamientos de sus proyecciones económicas para el próximo año. Ahondará en los conceptos centrales del presente de su plan económico y procurará que los legisladores tengan los datos prioritarios para que puedan respaldar con datos el devenir del futuro de la gestión económico.

Además, la cumbre se dará en paralelo al envío del proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional" que propone modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas y otros espacios bajo disputa.

Cuándo se reunió Javier Milei con los diputados libertarios por última vez El último encuentro de Milei con legisladores fue el 25 de agosto en Balcarce 50. Se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y se extendió durante casi dos horas.