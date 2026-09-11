Javier Milei le habló a alumnos y docentes por el Día del Maestro: "Sean parte de la Argentina que renace"

El presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto por el Día del Maestro, en el marco de un discurso que realizó frente a estudiantes y docentes, y con elogios a Faustino Sarmiento.

El mandatario llegó a esta actividad luego de subir a redes sociales un video realizado con inteligencia artificial donde se lo ve dialogando con el prócer.

En el comienzo de su alocución, el jefe de Estado ponderó a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello , presente en la sede de la Secretaría de Educación donde se distinguieron a los alumnos.

“Quisiera saludar y desearle un muy feliz día a todos los maestros que acompañan hoy a los alumnos en este acto, y a todos los maestros del país. Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino”, destacó.

“Hoy estamos reunidos en un lugar que no fue elegido al azar, sino que estamos aquí en honor a Sarmiento, que fundó la Biblioteca Nacional de Maestros, y estamos reunidos por algo que nos llena a todos de orgullo”, planteó.

En ese sentido, agregó: “Los maestros que los acompañan tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana y que ellos les demuestran cada día que enseñar vale la pena. Gracias por estar y gracias por el trabajo que hacen todos los días. Y también a mí, como presidente y como ciudadano, me honra que me hayan invitado a compartirles unas palabras en este acto tan importante”.

“Detrás de cada uno de ustedes hay una maestra o un maestro que los vio crecer, que corrigió cuadernos hasta tarde, que se acordó del cumpleaños de cada uno. Así que a las maestras y maestros que hoy acompañan a estos chicos, muchas gracias. La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible”, recalcó el libertario.

En el final de su discurso, Milei señaló: “Estudiantes, felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones a sus familias, y gracias a sus maestros por acompañarlos hasta acá”.

“Sigan estudiando, sigan siendo grandes compañeros y sigan siendo el orgullo de sus colegios. Que Dios los bendiga, que las fuerzas del cielo los acompañen. Sean parte de la Argentina que renace y vuelve a ser grande nuevamente”, cerró.