Javier Milei reúne al gabinete y envía al Congreso el proyecto sobre Malvinas y el Presupuesto 2027

El presidente encabezará el lunes un nuevo encuentro con sus ministros en Casa Rosada y por la tarde recibirá a diputados y senadores libertarios, con la intención de reforzar la agenda parlamentaria.

El presidente Javier Milei se reunirá este lunes con su gabinete en Casa Rosada, donde oficializará el envío al Congreso del proyecto de ley sobre las Islas Malvinas y hará lo propio con el Presupuesto 2027, que ingresará el martes por la mesa de entradas.

El encuentro del mandatario con sus ministros será durante la mañana, mientras que por la tarde recibirá a diputados y senadores oficialistas, tal como anticipó MDZ. Incluso se cree que el jefe de Estado asista por la noche a una cena en la sede partidaria ubicada en la Capital Federal.

El líder libertario volverá a exponer frente a los legisladores, en una disertación que estará enfocada en la presentación en la proyección presupuestaria, donde hará nuevamente una fuerte defensa del equilibrio fiscal y adelantará los principales lineamientos de sus proyecciones económicas para el próximo año. Ahondará en los conceptos centrales del presente de su plan económico y procurará que los legisladores tengan los datos prioritarios para que puedan respaldar con datos el devenir del futuro de la gestión económica.

Además, la cumbre se dará en paralelo al envío del proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional" que propone modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas y otros espacios bajo disputa.

En Balcarce 50 piensan incorporar otros rubros al esquema de sanciones que actualmente fija la normativa. En diálogo con este medio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, señaló: "Tenemos un trabajo hecho con Malvinas, que tiene que ver con todos los argentinos. No es respecto al gobierno, sino es respecto de todos los argentinos. Malvinas no es de un gobierno o de otro gobierno, de un sector político, otro sector político. Malvinas es todos los argentinos, y es la defensa de nuestra soberanía. Y ahí es donde estamos focalizándonos, estamos trabajando con el canciller, con el ministro de Defensa, con todas las áreas, y vamos a mandar un proyecto de ley que estamos trabajando. Cuando lo terminemos, lo vamos a comunicar".