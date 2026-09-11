Día del Maestro: Javier Milei recurrió a la IA para hablar con Sarmiento y justificar sus cuestionadas formas

El presidente Javier Milei publicó este viernes un video con inteligencia artificial donde se muestra hablando con Domingo Faustino Sarmiento, en un posteo donde le deseó feliz día a los maestros.

En esas imágenes se lo ve al mandatario interactuando con el prócer, con quien habla de los cuestionamientos "a las formas" del libertario. El jefe de Estado le inventó frases a Sarmiento, quien lo apoyó y dijo que a él también le recriminaban esa personalidad.

"Así que critican sus formas, don Javier", dice el educador en el comienzo del video, a lo que Milei responde: "Sí, viven criticando mi tono, mis formas, mi vehemencia".

"No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco", agregó "Sarmiento", a lo cual el presidente complementó: "Eso suena familiar".

"Es que cuando la barbarie entera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la patria enfrentando a quienes promueven su atraso", manifestó la figura histórica en esta representación con IA.

En el final del video Milei le envía un mensaje a los maestros: "Usted me inspiró a enseñar. Por eso enseñé economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos. Hoy, el día del maestro, agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria".

"El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad. El que enseña a pensar, no qué pensar. Y, por suerte, tenemos muchísimos así. Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina", concluyó Milei.

Milei encabeza este lunes un acto por el Día del Maestro en el Palacio Pizzurno, en Buenos Aires, donde asistierán docentes y alumnos de algunas escuelas.