Javier Milei encabezará un acto por el Día del Maestro y volverá a hablar frente a alumnos y docentes

El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto por el Día del Maestro y realizará un discurso frente a alumnos y docentes. Ocurrirá a las 11 en el Palacio Pizzurno, en Buenos Aires, precisaron fuentes oficiales a MDZ .

Su última aparición frente a estudiantes generó polémica. En agosto brindó una charla con adolescentes de una secundaria, a quienes arengó para que abucheen a periodistas. Sus afirmaciones fueron consideradas por muchos sectores como un adoctrinamiento y hubo cuestionamientos formales de un grupo de padres.

Esta vez no concurrirá a una escuela o universidad. Estará presente en la sede de la Secretaría de Educación, aunque sí habrá presencia de jóvenes y profesionales de la educación, en un contexto que será ameno para el líder libertario.

Lejos de sentirse cuestionado por su última alocución en la escuela ORT , el mandatario piensa redoblar la apuesta con un discurso que defenderá su política en materia de educación. La fecha llega en un contexto de constantes paros en las casas de estudio por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la continuidad del conflicto gremial en los niveles de primaria y secundaria, a un mes de la huelga nacional docente.

El jefe de Estado se acoplará a los dichos de su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y asegurará que los malos resultados en las pruebas PISA "son culpa del kirchnerismo".

"Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes", expresó la cartera.

A través de la Secretaría de Educación, el ministerio sostuvo que los datos reflejan los aprendizajes acumulados luego de 12 años de escolaridad y, por lo tanto, contemplan el recorrido de estudiantes cuyas "trayectorias escolares comenzaron en 2013".

Para el Ejecutivo, “las políticas centradas en la lectoescritura están empezando a dar resultados". "Ya dieron resultados positivos. ¿Qué se ve? Claramente un esfuerzo de los docentes y las escuelas. Por otro lado, una toma de consciencia progresiva de los padres”, consignaron.