Javier Milei disertó en una escuela y le pidió a los alumnos que abucheen a los periodistas: "Se los voy a festejar"

El presidente expuso ante alumnos de secundaria y volvió a defender su modelo económico, con fuertes críticas a la oposición.

Durante su disertación en la escuela secundaria del Colegio ORT, en la que presentó el epílogo de su próximo libro "Capitalismo, la Divina Maquinaria del Paraíso", el presidente Javier Milei protagonizó un pasaje en el que, tras una crítica a la prensa, incitó explícitamente a los jóvenes a abuchear a los periodistas.

El momento se produjo mientras el mandatario repasaba "los Diez Mandamientos para fundamentar su tesis de que el capitalismo es un mandato bíblico". Al llegar al mandamiento "no robarás", vinculado a la defensa de la propiedad privada, Milei apuntó contra el periodismo.

"Otro mandamiento que también tiene un rol fundamental es «no robarás». Sin propiedad privada no hay mercado. Si el fruto de mi trabajo puede ser confiscado por otro, ya sea un ladrón o un Estado que redistribuye por la fuerza, desaparece el incentivo a producir. La propiedad privada no es una convención humana arbitraria, es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el creador mismo lo instruyó así. Esto le vendría bien a los periodistas...", manifestó el jefe de Estado, que fue aplaudido por algunos jóvenes.

El líder libertario aprovechó el momento y alentó a los estudiantes a acentuar su repudio contra los periodistas: "Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar".

Recién después de esa incitación, Milei retomó el hilo de su exposición con el siguiente mandamiento, "no darás falso testimonio". Minutos antes, el jefe de Estado ya había marcado la cancha respecto de sus opositores. Al hablar de quienes, según él, buscan torcer el rumbo económico del Gobierno, sostuvo: "Nuestros adversarios políticos, estoy siendo generoso porque la realidad es que cuando uno ve lo que hacen, llamarlos adversarios es darle una estatura moral que no les va". Y agregó, ya en tono de arenga: "Por más sucios que sean, eso no justifica que nosotros tengamos que jugar sucios. [...] Al populismo no se le gana con más populismo, al populismo se le gana haciendo las cosas bien".