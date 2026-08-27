Javier Milei cosechó triunfos en Diputados pero la oposición mostró los dientes y se prepara para el 9 de septiembre

Este miércoles, Javier Milei respiró y volvió a recuperar la narrativa. Tiene sentido si se contemplan los temas en los que avanzó. Ambos, Banco Central e Inocencia Fiscal II , forman parte de la prédica de la economía libertaria y, con sus bemoles, parte del repertorio argumental de Javier Milei desde que desembarcó en la política.

Una narrativa que se vio desdibujada durante el debate por la Ley de Tierras. El mal trago de la exclusión del capítulo referido justamente a la Ley de Tierras del proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada se debió a un mal timing del Gobierno. No leyó la ola nacionalista post mundial, no supo hacer docencia y la oposición lo aprovechó.

En la noche de este miércoles, en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza logró dos victorias importantes: obtuvo media sanción en los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, donde se impuso con 144 afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones; y media sanción del proyecto llamado Inocencia Fiscal II, donde cosechó 139 voluntades a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. Así, el Gobierno se anota una victoria importante en una reforma central para el programa económico libertario.

Por otro lado, en la cámara alta logró destrabar una sesión con aliados y este jueves llevará al recinto una agenda menos atractiva que la de Diputados pero igual de importante. ¿Por qué? Porque tras una hora de reunión de Labor Parlamentaria, Patricia Bullrich logró abrir el recinto para este jueves . La cita tiene lugar a partir de las 11 y se discutirán, entre otras cosas, los pliegos judiciales de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola , propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal.

El tribunal no es uno cualquiera dentro del organigrama judicial, ya que es la instancia que revisa lo que resuelven los juzgados federales de Comodoro Py, es decir, la que tiene la última palabra sobre procesamientos, embargos, allanamientos y sobreseimientos en el fuero donde tramitan las causas que involucran al poder político.

Ahí se investiga el caso $LIBRA, donde se busca determinar si el presidente Javier Milei tuvo participación en una maniobra defraudatoria, y también avanza el expediente por presuntos retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece involucrada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A eso se suma la situación de Manuel Adorni, que debe dar explicaciones por el crecimiento patrimonial que hasta ahora no pudo justificar pese a los intentos.

Resistencia opositora

Algo que enseña la política de forma recurrente, y sobre todo la política argentina, es no escupir para arriba. Las celebraciones del Gobierno deberían ser moderadas. Sobre todo a la luz de un acontecimiento que tuvo lugar este miércoles en la cámara baja.

Al comienzo de la sesión, los bloques opositores forzaron la incorporación de dos temas al debate: el sobreendeudamiento familiar y una prórroga de la emergencia en discapacidad.

El intento fracasó por no alcanzar las tres cuartas partes de los presentes requeridos para el emplazamiento, pero dejó un sedimento crítico con el Gobierno que nuclea las sensibilidades políticas más afines con las problemáticas que menos empatía le generan al oficialismo.

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Aquel intento fallido cosechó 133 voluntades, un número por encima del necesario para abrir las sesiones, que es de 129. A este movimiento le siguió una conferencia de prensa, en la que aseguraron que convocarán a una sesión especial para el próximo 9 de septiembre con estos temas.

Formaron parte de la conferencia diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia. La foto es amplia y heterogénea: reúne al kirchnerismo, a la izquierda, al radicalismo díscolo y a los espacios provinciales que hasta hace poco negociaban con el Gobierno.