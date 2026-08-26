La madre de Lali Espósito apuntó contra Javier Milei tras los ataques contra la artista

Majo Riera, madre de Lali Espósito, no dudó en hablar sobre las declaraciones que realizó el presidente tiempo atrás y dejó una opinión resonante.

La enemistad entre Lali Espósito y Javier Milei viene desde hace tiempo y en diversas ocasiones el presidente ha lanzado fuertes críticas contra ella y apodos que no le han gustado para nada a la artista. En medio de todo esto, Majo, madre de Lali, decidió hablar al respecto y fue contundente con su pensamiento.

En una entrevista con Ángel de Brito, Majo Riera fue tajante respecto a lo que piensa del mandatario: "¿Qué te pasó con los ataques del presidente a Lali?", fue la pregunta del conductor de Bondi Live y allí la mujer habló sin filtro.

"Yo creo que Lali tiene como una espalda desde la verdad y desde el respeto. Cuando Lali tenía 11 o 12 años, un día vino de grabar angustiada porque había tenido una situación con un adulto y le dije: "Vos podés decir lo que quieras, a quien quieras, siempre con respeto, aunque sea el presidente", expresó.

Las declaraciones de la madre de Lali Espósito sobre Javier Milei También se refirió a la famosa frase que la artista compartió en las elecciones PASO que revolucionó a los usuarios y fue contundente: "El presidente Milei no era presidente y siento que ella no agredió a nadie". En ese momento, De Brito apoyó a Lali y dejó en claro que tiene derecho a opinar como todo ciudadano lo hace.

Majo Riera habló también sobre los constantes ataques del mandatario: "La reacción de Javier Milei me pareció exacerbada, me pareció violenta y no porque sea Lali; me hubiera parecido con cualquier persona. Siempre voy a estar en la vereda contraria de quien no respeta los derechos de los otros".