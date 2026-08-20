Lali Espósito lanzó un letal mensaje en medio de la guerra con Marcelo Polino: "Yo no..."

La guerra entre Marcelo Polino y Lali Espósito está que arde y en las últimas horas se volvió tendencia un mensaje de la artista.

Lali Espósito y Marcelo Polino fueron protagonistas de una guerra totalmente inesperada en el mundo del espectáculo. Todo comenzó con las declaraciones que realizó el conductor en el programa de Moria Casán y la reacción de la artista fue inmediata.

"En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros", expresó Marcelo Polino. Posteriormente, confirmó que se trató de la artista: "Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro".

Lali desmintió la información y tildó de "mala leche" al comunicador tras las declaraciones. Por supuesto que negó lo sucedido y subrayó que "no solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horario grabó cada quien, las fotos y contenidos que hice con un montón de lo que estaban allí".

El picante mensaje de Lali Espósito luego de su enfrentamiento con Marcelo Polino Lali Espósito contra Marcelo Polino. X / @lalioficial. En las últimas horas se viralizó un mensaje irónico y claramente dirigido al exjurado del Bailando por un Sueño. Una usuaria compartió un video donde se podía ver a Lali con Moria y con La Negra Vernaci.