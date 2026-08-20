Lali Espósito lanzó un letal mensaje en medio de la guerra con Marcelo Polino: "Yo no..."
La guerra entre Marcelo Polino y Lali Espósito está que arde y en las últimas horas se volvió tendencia un mensaje de la artista.
Lali Espósito y Marcelo Polino fueron protagonistas de una guerra totalmente inesperada en el mundo del espectáculo. Todo comenzó con las declaraciones que realizó el conductor en el programa de Moria Casán y la reacción de la artista fue inmediata.
"En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros", expresó Marcelo Polino. Posteriormente, confirmó que se trató de la artista: "Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro".
Lali desmintió la información y tildó de "mala leche" al comunicador tras las declaraciones. Por supuesto que negó lo sucedido y subrayó que "no solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horario grabó cada quien, las fotos y contenidos que hice con un montón de lo que estaban allí".
El picante mensaje de Lali Espósito luego de su enfrentamiento con Marcelo Polino
En las últimas horas se viralizó un mensaje irónico y claramente dirigido al exjurado del Bailando por un Sueño. Una usuaria compartió un video donde se podía ver a Lali con Moria y con La Negra Vernaci.
Al ver esto, Lali fue tajante: "Soy un holograma. Yo no estuve con nadie", sentenció la artista. El comentario se viralizó rápidamente en X (antes Twitter).