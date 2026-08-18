La furiosa respuesta de Lali Espósito tras las declaraciones de Marcelo Polino en El Trece: "Mala leche"

Marcelo Polino reveló una actitud que Lali habría tenido durante la grabación de la serie de Moria y la artista le contestó de forma tajante.

Marcelo Polino se viralizó en las últimas horas luego de sus fuertes declaraciones contra Lali Espósito. El comunicador no dudó en sacar a la luz una supuesta actitud que le llamó muchísimo la atención durante la grabación del último capítulo de la serie de Moria Casán.

"En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros", expresó Marcelo Polino. Posteriormente, confirmó que se trató de la artista: "Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro".

Lo cierto es que la cantante decidió romper el silencio y lo hizo en LAM, programa de Ángel de Brito: "Te escribo por lo que pusiste en X y porque me pinta. No sé el querido Polino que dice".

La respuesta de Lali Espósito a los dichos de Marcelo Polino "Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es. No solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horario grabó cada quien, las fotos y contenidos que hice con un montón de lo que estaban allí", expresó furiosa Lali.