Marcelo Polino habló sobre Lali Espósito y dijo que "se portó mal"

Luego de casi un año de la pelea que tuvo Marcelo Polino con Lali Espósito, el conductor contó los motivos del alejamiento, en una charla que tuvo con Fer Dente.

Categórico como siempre, Marcelo consideró que "se portó mal conmigo", algo que causó sorpresa porque la joven cantante se mostraba bastante cercana al jurado del Bailando, y unas de las figuras más importantes de la TV local.

Lali y Polino, en otros tiempos

El conflicto entre ambos se despertó a partir de un intercambio con Nacha Guevara, justamente en el programa de Fer Dente. Es que Nacha quería que Lali grabara una de sus nuevas canciones, aunque no pudo acceder a la colaboración. Nacha trató de contactarla sin éxito, y yo mismo la llamé. Le conté sobre la canción, pero nunca nos contestó” contó Polino.

Cuando por fin se pudo hablar con Lali al respecto, la cantante no recordaba haber hablado con el conductor. “Le mostré los mensajes, para que viera que todo era cierto” sumó Marcelo, aunque luego aclaró que "no pasa nada". “Hace más de diez años, ella me venía a buscar para que la apoyara, hasta me pidió que fuera el padrino del fandom” recordó luego.

De esta manera, por lo que tanto él como Nacha Guevara consideran un desplante, es que la relación entre el periodista y Lali Espósito hoy no es la mejor, aunque claro, ellos saben mejor que nadie que en el rubro las cosas pueden cambiar de un día para el otro y que encuentren la forma de arreglar la relación.