La defensa de Luciana Martínez, la ex Gran Hermano detenida por presuntos robos al estilo "viuda negra": "Fue él"

La ex Gran Hermano , Luciana Martínez, fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras quedar envuelta en un grave escándalo: fue detenida este sábado 14 de marzo por la noche junto a su mánager, Cristian Wagner, acusada de robar bajo la modalidad de " viuda negra ".

Pero lo que en un principio parecía ser un caso cerrado tras la rápida intervención policial en su domicilio de Billinghurst al 1100, en el corazón de Palermo, rápidamente tomó un rumbo oscuro. Lejos de bajar la cabeza y aceptar los cargos por robo, la defensa de la influencer salió con los tapones de punta a plantear un escenario donde ella sería la verdadera víctima de la madrugada.

Con la ex Gran Hermano aún tras las rejas, quien tomó la palabra fue su abogado, el mediático doctor Carlos Telleldín. En palabras de la periodista Maribel Leone, el letrado fue contundente y dejó en claro que la estrategia se centrará en desbaratar por completo la acusación del turista norteamericano.

"Ella sigue detenida. Su versión es opuesta a la del turista", expresó la comunicadora vía X. Luego, continuó: "Dice que fue él quien suministró alcohol y drogas y que fue agredida sexualmente. Pedirán los estudios de rigor que se hacen en estos casos".

En otra publicación, el periodista de policiales Mauro Szeta expresó: "Fue abusada y su manager también fue atacado. Luciana Martínez y su representante Cristian Wagner declararán mañana ante un juez. Afirman que el turista norteamericano miente y que abusó de ella y lo intentó con él".

La crónica de la denuncia

luciana martinez Luciana Martínez, semanas atrás en el comienzo de Gran Hermano, Generación Dorada. IG @martinezlucianaok

Mientras los investigadores intentan determinar el grado de participación de los detenidos y la veracidad de la nueva denuncia de abuso, la versión original que desató el operativo sigue sobre la mesa. El denunciante, un hombre identificado como Brandy, relató haber conocido a Luciana y a su representante esa misma noche a la salida de un reconocido boliche palermitano.

Según la cronología del estadounidense, tras ser incitado a beber sin control, los tres se dirigieron al hotel donde él se alojaba cerca de las 6:45 de la mañana. La trampa se habría cerrado cuando el turista perdió el conocimiento: al despertar, notó que le faltaban varias de sus pertenencias, incluyendo su pasaporte, un reloj digital y, llamativamente, su ropa interior.

La caída de la ex GH se dio casi por decantación y por una serie de descuidos insólitos. Tanto ella como Wagner dejaron sus nombres reales registrados en el ingreso del alojamiento. Como si fuera poco, un empleado del lugar reconoció al instante a la ex participante del programa conducido por Santiago del Moro, lo que le facilitó a las autoridades la rápida identificación y el posterior allanamiento.