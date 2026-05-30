¿Se termina Euphoria y no sabés qué ver? las 15 series ideales para maratonear y engancharte

La esperada tercera temporada de Euphoria llega a su fin. La serie de HBO MAX redefinió el drama adolescente con una estética visual única, honestidad brutal y su forma de explorar la salud mental, las adicciones y la sexualidad en el siglo XXI, imponiéndose como una alternativa distinta entre las producciones existentes.

Con una última entrega con polémicas, sabor a poco y duras críticas, 8 episodios fueron los elegidos para despedir a Rue, Jules, Nate, Cassie, Maddy entre otros personajes. Pero, ¿cuál será la otra víctima digna de una buena maratón de fin de semana?. Si buscás historias similares, existen 15 series parecidas a Euphoria , variadas en tono y estilo, que prometen enganchar desde el inicio.

Creada por Mindy Kaling, esta comedia dramática nos presenta a cuatro compañeras de cuarto en su primer año de facultad. Kimberly, Bela, Whitney y Leighton son polos opuestos. Aunque el título promete escándalo y a una de ellas solo le interesa levantarse a los pibes más lindos, la serie brilla realmente por cómo muestra la amistad entre mujeres y la exploración sexual.

My Mad Fat Diary (Prime Video)

SERIES 2 Series en plataformas. Prime Video

Ambientada en los 90, una comedia dramática británica. Sharon Rooney interpreta a Rae Earl, una piba de 16 años que acaba de salir de un psiquiátrico tras lidiar con problemas de salud mental y complejos con su cuerpo. Al volver al colegio, intenta fingir que todo está bien, pero se encuentra con diversas situaciones que la ponen a prueba.

Temporadas: 3.

Episodios: 16 en total (La T1 tiene 6, la T2 tiene 7 y la última 3 capítulos).

Boarders / Fronteras (Tubi)

SERIES 4 Series en plataformas. Tubi

Una propuesta británica que tiene una gran similitud con las primeras temporadas de Skins. Sigue a cinco adolescentes negros que entran becados al prestigioso y ficticio internado St. Gilbert's. Adaptarse a este mundo de ricos no les va a ser nada fácil, una mezcla perfecta de drama adolescente y humor negro sobre el snobismo y el choque cultural.

Temporadas: 3 (su última temporada se estrenó en marzo de 2026).

Episodios: 18 en total (6 por temporada).

Gossip Girl (HBO / Netflix)

SERIES 3 Series en plataformas. Archivo MDZ

El clásico de los clásicos. Con escándalos, traiciones y romances de un grupo de jóvenes de la élite del Upper East Side neoyorquino, todos vigilados por una bloguera anónima. Al igual que Euphoria, marcó a una generación y escandalizó a los padres de su época, todo mientras marcaba tendencia en la moda.

Temporadas: 6.

Episodios: 121 en total. (Dato: el reboot moderno de 2021, tiene 2 temporadas y 22 capítulos).

Prisma (Prime Video)

SERIE 5 Series en plataformas. Prime Video

Una joya oculta italiana. Sigue a los gemelos Andrea y Marco. Mientras Marco lidia con un historial de autolesiones que frena su carrera como nadador, Andrea explora su identidad de género manteniendo una doble vida en redes sociales. Aborda la sexualidad, las drogas y el bullying con gran realismo.

Temporadas: 2.

Episodios: 16 en total (8 por temporada).

Élite (Netflix)

SERIE 18 Series en plataformas. Netflix

El gran fenómeno español. Un grupo de jóvenes de clase trabajadora consigue becas para Las Encinas, el colegio más exclusivo del país. ¿El resultado? Choque de clases, misterios, asesinatos y exploración sexual.

Temporadas: 8 (llegó a su fin en 2024).

Episodios: 64 en total (clásicos 8 capítulos por temporada).

Sangre y agua (Netflix)

SERIE 8 Series en plataformas. Netflix

Este aclamado drama sudafricano sigue a Puleng Khumalo, una adolescente que investiga si la chica más popular de una escuela de élite en Ciudad del Cabo es en realidad su hermana, que fue secuestrada al nacer. Combina secretos familiares oscuros con el clásico drama de secundaria, sumando muchísima profundidad y representación queer.

Temporadas: 4.

Episodios: 25 en total (las temporadas varían entre 6 y 7 capítulos cada una).

Sobrecompensación (Prime Video)

SERIE 17 Series en plataformas. Prime Video

El comediante Benito Skinner protagoniza esta historia sobre un exdeportista de la secundaria que, en su primer año de facultad, intenta desesperadamente convencer a todos de que es 100% heterosexual. Una comedia picante que esconde una historia sobre el crecer, aceptarse y lidiar con el corazón roto.

Temporadas: 1 (se estrenó en 2025 y está renovada para una segunda parte).

Sex Education (Netflix)

SERIE 9 Series en plataformas. Netflix

Otis (Asa Butterfield) es el hijo adolescente de una terapeuta sexual (Gillian Anderson). Pese a sus propias inseguridades, decide sacarle jugo a sus conocimientos teóricos abriendo una clínica sexual clandestina en el colegio. Una serie brillante que habla de aborto, identidad, consentimiento y descubrimiento sexual con empatía y humor.

Temporadas: 4 (serie finalizada).

Episodios: 32 en total (8 por temporada).

Industry (HBO)

SERIE 11 Series en plataformas. HBO MAX

Aunque dejamos la secundaria atrás, la tensión sigue intacta. Industry trata de un grupo de jóvenes ambiciosos que aspiran a ser banqueros en Londres, compitiendo por un puesto fijo en una firma de inversión. La presión, las drogas, el sexo y la lucha de poder en un mundo lleno de tentaciones la convierten en la sucesora espiritual de Euphoria para el mundo de los adultos.

Temporadas: 3.

Episodios: 24 en total (8 por temporada).

We Are Who We Are / Somos quienes somos (HBO)

SERIE 12 Series en plataformas. HBO MAX

Dirigida por Luca Guadagnino (Challengers, Call Me By Your Name), sigue a Fraser y Caitlin, dos adolescentes estadounidenses que viven en una base militar en Italia. Durante un verano, los se unen a partir de diversas situaciones atravesadas y la curiosidad por explorar su género y sexualidad.

Temporadas: 1 (es una miniserie limitada).

Episodios: 8 en total.

Baby (Netflix)

SERIE 13 Series en plataformas. Netflix

Basada libremente en un escándalo real en Italia, cuenta la historia de Chiara y Ludovica, dos jóvenes de un colegio de ricos que, cansadas de sus vidas perfectas y buscando plata e independencia, se meten en el oscuro mundo de la prostitución en Roma. Un relato de rebeldía adolescente crudo.

Temporadas: 3 (serie finalizada).

Episodios: 18 en total (6 capítulos).

Heartbreak High / Aprendiendo a vivir (Netflix)

SERIE 14 Series en plataformas. Netflix

Una remake de la icónica serie australiana de los 90. Todo encuentra el descontrol en una escuela de Sídney cuando descubren un mapa detallado en la pared que expone con quién se acostó cada uno de los alumnos. Es vibrante, inclusiva y equilibra la comedia con temas profundos de identidad de género y neurodivergencia.

Temporadas: 3 (la temporada final se estrenó en marzo de 2026).

Episodios: 24 en total (8 por temporada).

Riverdale (Netflix)

SERIE 15 Series en plataformas. Netflix

Esta reinvención oscura y "operística" lleva el drama adolescente al límite absoluto. Comienza con un asesinato y el romance prohibido entre Archie y una profesora, para luego descarrilar hacia sectas, poderes sobrenaturales y universos alternativos. Es el drama adolescente llevado a la locura total.

Temporadas: 7 (serie finalizada).

Episodios: 137 en total (una de las más largas de la lista).

Skins (Hulu)

SERIE 16 Series en plataformas. Hulu

La madre de todos los dramas adolescentes crudos. Esta icónica serie británica fue pionera en mostrar la vida de los adolescentes de manera visceral, tocando temas como la depresión, los trastornos alimenticios, las adicciones y la sexualidad sin ningún tipo de filtro. Sin Skins, lo más probable es que Euphoria nunca hubiera existido.