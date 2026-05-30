El clásico programa de canal América que tuvo un rating calamitoso y le espera el peor destino

La cúpula de canal América observa con preocupación los bajísimos números que cosecha en el rating un clásico programa de su grilla, y los directivos de la señal tomaron una tajante determinación respecto al ciclo en cuestión.

Estamos hablando de una propuesta que ocupa la franja del segundo tramo del prime time, con emisiones diarias de 23 a 0, en las que confronta contra tanques de la competencia como Gran Hermano (Telefe), Otro día perdido (eltrece); y distintos envíos que en ese horario tiene al aire El Nueve.

Si bien se trata de un segmento altamente competitivo en el rating , canal América apuesta por obtener el tercer lugar en la tabla de cada porción del día, manteniendo como meta quedar detrás de la señal de las pelotas y la del solcito, pero con el firme propósito de ganarle a El Nueve en la contienda.

En la mayoría de las franjas horarias, canal América cumple con su objetivo de posicionarse en ese tercer puesto, pero en el prime time la situación se le complica. Por un lado, Beto Casella no consigue del todo con BTV doblegar en el rating a Bienvenidos a ganar (El Nueve) en la contienda directa. El ex astro de Bendita se mide cada noche a las 22 con el certamen televisivo que conduce Hernán Drago, y si bien en algunas ocasiones logra imponerse sobre su rival o empatarlo, en la mayoría de las oportunidades es el concurso ya instalado entre las preferencias del público el que resulta vencedor.

Pero el asunto se complejiza más todavía para canal América a partir de las 23, con los bajísimos indicadores que araña en la audiencia Polémica en el Bar. El clásico que encabeza Mariano Iúdica tuvo este jueves un calamitoso promedio en el rating de 0.2, quedando por una diferencia abrumadora debajo de la propuesta que lidera Viviana Canosa en El Nueve, que en esta ocasión midió 0.9, es decir más del cuádruple que la ya desgastada creación de Gerardo Sofovich.

Con este escenario de escuetos números en el rating para Polémica en el Bar, desde canal América decidieron que a partir del lunes próximo Augusto "Tartu" Tartúfoli y Sabrina Rojas regresen al segmento que va entre las 23 y las 0 con Pasó en América.

Con esta modificación en la programación de canal América, Polémica en el Bar no quedaría definitivamente fuera de la pantalla, pero ocuparía la marginal franja que va entre las 0 y la 1, horario en el que fuera de la batalla con ciclos altamente rendidores podría repuntar su performance en el rating; en una útima oportunidad por mantenerse en el aire.