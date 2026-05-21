El rating que logró Mario Pergolini con su jefe y una conocida actriz como invitados

En su programa Otro día perdido, Mario Pergolini recibió a una exitosa dupla con la que mantuvo un distendido ida y vuelta.

Mario Pergolini transita la segunda temporada de su aclamado late night Otro día perdido (eltrece), y cada noche el conductor junto a su producción tienen el desafío de convocar a rendidores invitados que ayuden a traccionar el rating.

Este miércoles, los convocados fueron los protagonistas de una obra teatral que se estrenó este jueves y promete ser uno de los éxitos de esta temporada en calle Corrientes. El espectáculo en cuestión es Sottovoce, y las funciones se presentan en el teatro El Nacional.

De esta dupla de artistas, uno de ellos es especial en el presente profesional de Pergolini, ya que se desempeña como gerente de programación de eltrece. "Yo he trabajado con él, bajo su tutela, al día de hoy lo seguimos haciendo, y siempre hemos trabajado muy cómodos. La verdad que siempre le agradecemos la libertad con la que te deja trabajar. Uno no debería agradecer la libertad, pero conociendo el medio, agradece la libertad con la que uno puede trabajar, sobre todo en este tipo de programa, en donde uno a veces boquea de más; o hace chistes que no a todo el mundo le conforma. Y siempre nos soporta, y nos tiene a mano", comenzó el conductor antes de presentar a uno de sus invitados.

Mario Pergolini y un nuevo desafío por el rating en Otro día perdido Mario Pergolini recibió a su jefe como invitado Luego, Mario Pergolini también elogió a la otra figura convocada destacándola como una "lady total". Entonces, sin más preámbulos, Agustín "Rada" Aristarán entonó una canción para darles la bienvenida a Adrián Suar y Carla Peterson.

En el mano a mano con la dupla estelar, más allá de la promoción de la mencionada obra teatral, hubo espacio para todo tipo de comentarios atravesados por una picante complicidad entre Pergolini, Suar y Peterson. Desde una encendida reacción del anfitrión de Otro día perdido al enterarse que el actor y gerente de programación no terminó el colegio secundario, hasta una insólita anécdota de la actriz sobre su inesperado y repentino casamiento con Martín Lousteau en Estados Unidos.