Mario Pergolini quiere levantar el rating y tendrá a una picante periodista como invitada: quién es

Mario Pergolini comienza una nueva semana con Otro Día Perdido y en esta nota te contamos quién lo visitará en el living de El Trece.

Mario Pergolini se encuentra ternado con todo el equipo de Otro Día Perdido al Martín Fierro de televisión. Sin embargo, esto no causó la suspensión de la emisión de este lunes, que promete generar un excelente número en el rating.

El conductor de El Trece tendrá como invitada a una picante y frontal periodista. Se trata nada más y nada menos que de María O'Donell, quien ha criticado públicamente al presidente Javier Milei y quien tiene una larga trayectoria en medios de comunicación.

El programa saldrá al aire a partir de las 22:30 y la producción busca obtener un número de audiencia positivo. La invitada fue confirmada en las diferentes redes sociales del ciclo y hay expectativa por su visita.

Mario Pergolini arranca la semana con todo en El Trece Captura de pantalla 2026-05-18 174554 Mario Pergolini recibe a la periodista en El Trece. Foto: Instagram / @otrodiaperdido.

Pergolini viene de establecer un pico de 4.7 y claramente buscará igualar o hacer crecer el mismo número. A su vez, tendrá que competir de manera directa con la televisación de los Martín Fierro, que está a cargo de Telefe.