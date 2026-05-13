Inés Estévez sorprendió al conductor de Otro Día Perdido con un historia paranormal que nunca había contado.

Inés Estévez estuvo presente en el programa de Mario Pergolini el martes por la noche y en medio de la charla contó una anécdota poco conocida sobre su vida personal. La actriz, al revelar la situación, sorprendió al conductor que la escuchó atentamente.

"Cuando estaba por dejar de actuar porque me había hartado de ciertas cosas y quería diversificarme, fui a una galería a comprar una carterita", comenzó contando la actriz en Otro Día Perdido sobre una situación paranormal que le ocurrió.

Luego, agregó: "Conseguí en un negocio de una pareja de señores grandes una carterita divina. Cuando me estaba yendo, uno de esos señores me dice: "No sé cómo lo vas a tomar, pero hay un señor que dice que estás por tomar una decisión y que lo hagas porque está muy bien lo que vas a hacer".

La anécdota de Inés Estévez que sorprendió a Mario Pergolini Inés Estévez dejó sin palabras a Mario Pergolini tras contar una fuerte anécdota

"Yo pensé en mi viejo porque mi sobrino estaba operado y cuando se despertó dijo que había venido el abuelo... Me dijo que se llamaba Roberto que era rubio y de ojos claros. Cuando me estaba yendo, dije: 'Roberto Palandri, se había muerto y era rubio y de ojos claros'", expresó Inés y sorprendió a Mario Pergolini.