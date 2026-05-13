Agustín Bernasconi rompió el silencio tras el supuesto romance con Wanda Nara: el fuerte posteo

Wanda Nara volvió a ser nombrada fuertemente en los principales portales de espectáculos luego de una fuerte información que compartió Yanina Latorre . Es que aparentemente la conductora de Telefe estaría iniciando una relación amorosa con Agustín Bernasconi tras separarse de Martín Migueles.

Respecto a la nueva aventura que Wanda Nara comenzó en Uruguay, Latorre fue tajante: " Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi . Ahí empezaron los quilombos con Migueles".

Afirman que Wanda Nara inició un romance en Uruguay con un mega figura: "Se calentaron y..."

Meses atrás se comenzó a correr el rumor del affaire , aunque la empresaria lo había negado: "Quedó esa calentura de la fotito hot y el mensajito. Parece que hay mucha escena de sexo en la película y en esas escenas ambos se calentaron y después de la escena continuaron ".

Agustín Bernasconi decidió romper el silencio luego de que se volvió viral el dato de Yanina Latorre y fue contundente con sus declaraciones. Desde su cuenta de X (antes Twitter) respondió el posteo de canal América en el cual publicaron los dichos de la conductora.

"Esto es mentira !!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso". Esto fue eliminado minutos después y también decidió publicar un comunicado en su red social hablando sobre el tema.

Bernasconi posteo La publicación de Agustín Bernasconi tras el rumor de romance con Wanda Nara. Foto: X / @agus_bernasconi.

"Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más que eso", expresó negando el romance con Wanda Nara.