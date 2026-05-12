El sorpresivo comentario de Wanda Nara a Agustín Bernasconi en medio de los rumores de romance: "Queda..."

Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara está saliendo con el artista y se volvió viral un comentario de la empresaria.

Wanda Nara habría olvidado rápidamente a Martín Migueles y no pierde tiempo en cuanto a su vida amorosa. Yanina Latorre confirmó que se encuentra transitando un incipiente romance con Agustín Bernasconi, conocido artista y con quien está grabando su primera película.

Respecto a la nueva aventura que Wanda comenzó en Uruguay, Latorre fue tajante: "Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi. Ahí empezaron los quilombos con Migueles".

En medio de todo esto se viralizó un comentario que la mediática hizo en una publicación de Agustín Bernasconi. En el posteo compartió un carrusel de imágenes del trabajo en Uruguay y el mensaje de Wanda no pasó desapercibido.

El llamativo comentario de Wanda Nara en la publicación de Agustín Bernasconi Captura de pantalla 2026-05-12 222324 El comentario de Wanda Nara a Agustín Bernasconi. Foto: Instagram / @agusbernasconi07.

"Queda mal que no agradezcas a tu fotógrafa. PH…", escribió la expareja de Martín Migueles dando a entender que ella fue quien tomó las imágenes. Por el momento, Wanda no salió a desmentir la información de Yanina Latorre y tampoco lo hizo Agustin Bernasconi.