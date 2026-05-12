Wanda Nara fue noticia en los últimos días luego de que Martín Migueles se viera implicado en la causa SIRA. En medio de todo esto, confirmaron que la empresaria decidió ponerle punto final a la historia de amor y ahora revelaron que vive un nuevo romance.

La empresaria parece no querer perder tiempo en cuanto a su vida amorosa y Yanina Latorre reveló fuertes detalles de los encuentros íntimos que mantuvo Wanda con una mega figura . Todo sucedió en Uruguay y sin dudas que la noticia sorprendió a todos.

" Wanda tiene nuevo novio, hay alguien que está visitando la cueva de Wanda . Me llamó alguien y me dijo ‘nuestra chica tiene chongo nuevo", comenzó contando la conductora de Sálvese Quien Pueda. Además, confirmó que decidió separarse por el escándalo judicial de Martín Migueles .

Afirman que Wanda Nara inició un romance en Uruguay con un mega figura: "Se calentaron y..."

Respecto a la nueva aventura que Wanda comenzó en Uruguay, Latorre fue tajante: "Wanda se está empomando desde que está en Uruguay a Agustín Bernasconi. Ahí empezaron los quilombos con Migueles".

Captura de pantalla 2026-05-12 201911 Confirmaron quw Wanda Nara tiene nuevo novio. Foto: captura de video / América TV.

Meses atrás se comenzó a correr el rumor del affaire, aunque la empresaria lo había negado: "Quedó esa calentura de la fotito hot y el mensajito. Parece que hay mucha escena de sexo en la película y en esas escenas ambos se calentaron y después de la escena continuaron".