Wanda Nara compartió una foto de alto voltaje con una picante indirecta a la China Suárez: "Motorhome"

La conductora de Telefe sorprendió a sus seguidores con una picante imagen mientras se encuentra grabando una película.

Durante el fin de semana salió a la luz la noticia de que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron nuevamente. Esto se dio en medio del escándalo que rodea al empresario por la causa Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Fue Naiara Vecchio quien confirmó la ruptura del vínculo amoroso: "Wanda Nara y Martín Migueles, separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película: Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos".

Luego de que dieron a conocer esta información, la empresaria se mostró muy activa en redes y sorprendió a todos con imágenes desde Uruguay, donde se encuentra realizando las grabaciones de la película ¿Querés ser mi hijo?.

Wanda Nara sorprendió a todos con una foto de alto voltaje tras separarse de Martín Migueles Wanda Wanda Nara sorprendió con una picante foto en redes. Foto: Instagram / @wanda_nara.

En una de las historias que compartió en su Instagram se la puede ver vestida solo con una bata rosada y la palabra: "Motorhome". Minutos después subió otra imagen vestida de la misma forma, pero con un texto distinto: "Feliz día a todas las mamitas".