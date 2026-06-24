La filosa reacción de Wanda Nara al ver la foto de Mauro Icardi con la China Suárez en un boliche

Wanda no dudó en arremeter contra el padre de sus hijas luego de las imágenes que compartió en un conocido local bailable.

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara se reactivó fuertemente luego de las durísimas declaraciones que realizó la figura de Telefe en una entrevista con Yanina Latorre. Luego de esto, se viralizó la reacción de la mediática tras ver la foto del futbolista con su nueva pareja.

En su cuenta de X (antes Twitter), Wanda le respondió a usuarios que la criticaron por sus dichos sobre Mauro Icardi. En uno de los cruces no dudó en arremeter contra el padre de sus hijas por las imágenes en un conocido local bailable de Buenos Aires.

"Lo de hoy de Wanda fue fríamente calculado: hablar mal de Mauro, que odia a los turcos, a Turquía y la pelotu... que dijo del olor, ¡todo fue a propósito! Porque no quiere que Mauro firme con Galatasaray", expresó una usuaria en la mencionada red social.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras las fotos con la China Suárez en un boliche Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi. Foto: X / @wanditanara. Wanda le contestó sin filtro y apuntó contra su exmarido: "Las nenas jamás vivirán ahí, y peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más".