¿Indirecta para Wanda Nara? La curiosa confesión de Agustín Bernasconi que no pasó desapercibida

El cantante sorprendió durante una entrevista al abrir su corazón y revelar detalles íntimos sobre sus preferencias a la hora del amor.

El músico protagonizó una charla distendida con Pampita, donde no quedaron temas por tocar. Sin embargo, fue su postura frente a las relaciones sentimentales la que acaparó toda la atención, desatando una ola de comentarios, los cuales, rápidamente comenzaron a atar cabos sobre a quién podrían estar dirigidas sus declaraciones.

El amor sin límites de edad Durante la entrevista, el conductor fue directo al grano y le consultó sobre las versiones que afirman su gusto por las mujeres más grandes. Agustín Bernasconi no dudó en confirmarlo. El artista aseguró que la edad no es algo en lo que se detenga a pensar ni un factor determinante a la hora de enamorarse.

Al ser presionado sobre si le molestaría una diferencia de cinco o incluso diez años, el músico fue contundente al afirmar que si una mujer le gusta, sencillamente le gusta, dejando en claro que tiene cero prejuicios al respecto y que no le teme a las diferencias generacionales.

Familias ensambladas y el deseo de la paternidad Agustín Bernasconi grabó una película con Wanda Nara. Archivo MDZ La conversación tomó un rumbo aún más profundo y personal cuando se abordó el tema de la maternidad. Al preguntarle si alguna vez había salido con una mujer mayor que ya tuviera hijos, la respuesta del artista fue un rotundo sí, admitiendo que es una situación que ya vivió en varias oportunidades.

Además, aprovechó este espacio de intimidad para confesar uno de sus mayores sueños personales: formar su propia familia. Agustín reveló que le encantaría tener tres hijos y que su gran anhelo histórico siempre fue ser un padre joven. También, el cantante sostuvo que el amor de un hijo seguramente se convertiría en un motor inmenso para seguir alimentando su música y potenciando su energía sobre el escenario.