El durísimo posteo de Jorge Rial tras el comunicado que compartió Jésica Cirio

Jorge Rial fue otro de los periodistas que no dudó en opinar luego de la polémica que se generó por los videos que se conocieron en las últimas horas.

Jésica Cirio se encuentra nuevamente en el foco de la polémica luego de unos videos donde se la puede ver mostrando bolsas y cajones que contenían dólares. Esto generó un enorme revuelo y ella decidió compartir un comunicado, el cual fue criticado por Jorge Rial.

"He sido víctima del hackeo de mis dispositivos personales, mediante los cuales se sustrajeron y divulgaron ilegalmente imágenes y videos privados. Por estos hechos se inició una causa por extorsión y violación de la privacidad, en la que me encuentro constituida como víctima y querellante", comentó en el inicio.

Además, agregó que "se trata de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido, ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes".

El duro posteo de Jorge Rial tras el comunicado de Jésica Cirio Jorge Rial fue tajante. Foto: X / @rialjorge. El conductor criticó duramente el posteo de Jésica Cirio de manera tajante: "Todo está editado. Manipulado. Es IA. Nadie se hace cargo de la corrupción. Cansa esta tácita sociedad de la política argentina".