Una conocida periodista pasó un momento de terror en plena cobertura del Mundial 2026: "Sufrimiento"

Una comunicadora argentina sufrió un percance mientras se encontraba en un hotel de Estados Unidos y todo quedó filmado.

Los diferentes canales argentinos enviaron a sus figuras para cubrir la Copa del Mundo 2026. En las últimas horas, una conocida periodista sufrió un momento de terror durante su estadía en Estados Unidos y se volvió viral.

Se trata nada más y nada menos que de Dominique Metzger, conductora de Telenoche (El Trece). La comunicadora se encontraba en el hotel de Dallas y allí se quedó atrapada en el ascensor.

En las imágenes se la puede ver con un susto grande en el interior del ascensor y fuera del mismo se encontraba un hombre que le llevó tranquilidad: "Se va a apagar, va a estar oscuro". Mientras que ella se encontraba sufriendo: "Que no me asuste".

La periodista pasó un mal momento en Estados Unidos durante el Mundial 2026 Tras salir del ascensor, comentó: "Recién salí, recién salí. Me quedé encerrada y ahora me están llevando a la habitación por el sufrimiento que pasé".