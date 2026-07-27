La desagradable experiencia de un reconocido periodista con Samuel L. Jackson: "Me maltrató"

Después de que Samuel L. Jackson disparara contra Argentina y se subiera a la ola de críticas post Mundial, el periodista Alexis Puig aprovechó para sacar a la luz su pésima experiencia cara a cara con el actor. Sin filtros, reveló el maltrato que sufrió y explicó por qué, desde hace años, lo tiene vetado de su agenda.

El actor, que recientemente estuvo en el ojo de la tormenta por un polémico posteo contra la Argentina, tiene un largo historial de malos tratos, según relató el especialista en cine: “Este nuevo odiador es una de las personas que yo he decidido no entrevistar más en mi vida”.

Dos entrevistas marcadas por el desprecio El periodista recordó que tuvo la mala suerte de cruzarse con la estrella de Pulp Fiction en dos oportunidades. La primera vez, siendo muy joven y dando sus primeros pasos en la industria, se topó con un muro de soberbia. “Me maltrató. Como yo todavía no hablaba bien inglés, se me ponía en la clásica postura de ‘no te entiendo’”, relató.

Lejos de quedar como una anécdota de principiante, la vida le dio revancha años más tarde, ya con otra chapa y mucha más experiencia en el rubro. Sin embargo, la actitud de Jackson fue aún peor: “Ahí me di cuenta de que era un desagradable total. Sobrador, burlón. Le preguntaba algo y me respondía cualquier cosa para sosegarme”.

El nivel de tensión fue tal que el cierre de la nota terminó con un dardo envenenado. “Me levanté, le di la mano y le dije irónicamente: ‘Sos muy amable’. Él se rio y me hizo un gesto de desprecio. Me fui tan caliente que le avisé a la distribuidora que, si había otra película con él, yo no quería ir. Rechacé un par de películas por eso”, confesó.