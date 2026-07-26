La dura despedida de Nicolás Cabré tras la inesperada muerte de su hermano Duilio: "Ahora me toca a mi"

La noticia fue dada a conocer en sus redes sociales. Con una foto de ambos y un mensaje que emociona, el actor le dio su último adiós a su hermano mayor.

En las últimas horas, el mundo del espectáculo quedó conmocionado tras un doloroso posteo en las redes sociales de Nicolás Cabré. El actor acudió a su cuenta de Instagram para compartir la peor de las noticias: el fallecimiento de su hermano mayor, Duilio Cabré.

A través de sus historias, el actor publicó una selfie en la que se los ve a ambos sonriendo, disfrutando de lo que parece ser una salida nocturna. Pero fue el profundo texto que acompañó la postal lo que heló la sangre de sus seguidores.

El posteo El actor dio a conocer el fallecimiento de su hermano. IG @nicocabre80 “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, arranca el crudo descargo. En esta carta abierta, dejó en evidencia el inmenso amor que los unía: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón”.

Para el cierre, el actor eligió unas palabras que destrozan el corazón de cualquiera que haya sufrido una pérdida tan cercana: “Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

¿Quién era Duilio Cabré? Duilio Cabré. Archivo MDZ A diferencia de Nicolás, Duilio siempre eligió tener un bajo perfil, manteniéndose totalmente alejado del radar mediático. Se llevaban apenas un año y ocho meses de diferencia, lo que forjó entre ellos un vínculo inquebrantable desde la infancia, al punto de que, en palabras del propio actor durante una entrevista, hicieron "absolutamente todo juntos".