Tras la final del Mundial: Speed, el "opositor" de Messi, rompió el silencio y habló de su amor por el país

El youtuber estadounidense se mostró como "Anti-Argentina" en los distintos partidos de la Selección en la Copa del Mundo.

La figura de IShowSpeed en el mundo del streaming suele estar acompañada de polémicas. Su conocido fanatismo por Cristiano Ronaldo lo puso en más de una ocasión en la vereda opuesta de los seguidores de Lionel Messi, lo que inevitablemente generó un cortocircuito con el público argentino.

Sin embargo, en un reciente video, el creador de contenido decidió bajar un cambio y hablar con sinceridad sobre esta tensa relación, lo que cobra más sentido luego de la finalización del Mundial

Speed a una semana del último partido: "Me encanta" El punto central de su reflexión fue el nivel de los comentarios que recibe. Si bien entiende el ida y vuelta de las redes sociales, Speed siente que la situación escaló a un lugar más personal. "Es obvio, sí, soy fan de Ronaldo... pero es como que generalmente no les gusto", expresó el estadounidense.

Para él, la barrera de la típica chicana futbolera se rompió hace rato. "Siento que se cruza con las bromas, las bromas normales. Como que hay una diferencia entre las bromas normales, como 'toda velocidad', bla, bla, bla... pero siento que con ellos generalmente no les gusta. Yo digo, vaya, no es tan serio", sumó, dejando en evidencia que el nivel de rechazo lo toma por sorpresa.