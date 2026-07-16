El video de Speed que revela cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina

El stream de Speed muestra el recorrido de la bandera “Las Malvinas son argentinas” antes de llegar al césped tras el triunfo ante Inglaterra.

La bandera de Malvinas se pudo ver en el stream de Speed antes de llegar a la cancha.

Fue uno de los temas más comentados después de la victoria de Argentina ante Inglaterra de este miércoles. La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” fue tapa de diarios no solo en el país, sino también en Inglaterra. Ahora se conoció un video que muestra cómo apareció en la tribuna tras el triunfo de la Selección.

El momento quedó registrado en el stream de Speed, un personaje que ya está marcado por los hinchas argentinos debido a que suele simpatizar con el rival de la Albiceleste.

El momento en que se desplegó la bandera de Malvinas en la tribuna En las imágenes se observa al reconocido streamer mientras se retira del estadio acompañado por sus guardias de seguridad. Detrás suyo, en una tribuna repleta de hinchas argentinos, una persona comienza a desplegar la bandera que luego terminó dentro de la cancha, en manos de los jugadores y en las portadas de los diarios.

Según trascendió, Giovanni Lo Celso la vio desde el campo de juego y más tarde fue quien la exhibió durante los festejos. La bandera también fue mencionada por los futbolistas en las entrevistas posteriores al partido y se convirtió en uno de los focos de la celebración. Leandro Paredes, por ejemplo, fue consultado por el mensaje y respondió: “Y siempre serán argentinas”.

Qué se sabe de la bandera de Malvinas que alzaron los jugadores de la Selección Tras el encuentro, los usuarios de X (ex Twitter) comenzaron a preguntarse por el origen de la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que levantaron algunos jugadores sobre el césped.