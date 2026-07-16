El video de Speed que revela cómo llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina
El stream de Speed muestra el recorrido de la bandera “Las Malvinas son argentinas” antes de llegar al césped tras el triunfo ante Inglaterra.
Fue uno de los temas más comentados después de la victoria de Argentina ante Inglaterra de este miércoles. La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” fue tapa de diarios no solo en el país, sino también en Inglaterra. Ahora se conoció un video que muestra cómo apareció en la tribuna tras el triunfo de la Selección.
El momento quedó registrado en el stream de Speed, un personaje que ya está marcado por los hinchas argentinos debido a que suele simpatizar con el rival de la Albiceleste.
El momento en que se desplegó la bandera de Malvinas en la tribuna
En las imágenes se observa al reconocido streamer mientras se retira del estadio acompañado por sus guardias de seguridad. Detrás suyo, en una tribuna repleta de hinchas argentinos, una persona comienza a desplegar la bandera que luego terminó dentro de la cancha, en manos de los jugadores y en las portadas de los diarios.
Según trascendió, Giovanni Lo Celso la vio desde el campo de juego y más tarde fue quien la exhibió durante los festejos. La bandera también fue mencionada por los futbolistas en las entrevistas posteriores al partido y se convirtió en uno de los focos de la celebración. Leandro Paredes, por ejemplo, fue consultado por el mensaje y respondió: “Y siempre serán argentinas”.
Qué se sabe de la bandera de Malvinas que alzaron los jugadores de la Selección
Tras el encuentro, los usuarios de X (ex Twitter) comenzaron a preguntarse por el origen de la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que levantaron algunos jugadores sobre el césped.
En ese contexto, una joven identificada con el usuario @monteraux expresó todas sus dudas sobre la aparición de la bandera en el campo de juego: “¿Quién pintó esa bandera? ¿En qué momento consiguieron la tela y la pintura? ¿A quién se le ocurrió la idea?”. La publicación rápidamente se volvió viral.
Entre los comentarios, dos personas aportaron algunos datos curiosos sobre su origen. Una usuaria identificada como @milo20154 respondió: “La pintó el primo de mi cuñada. Es un pedazo de sábana del hotel”.