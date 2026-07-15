La Selección argentina se expone a una sanción de la FIFA por la bandera de las Malvinas: el antecedente en otro Mundial

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 , luego de vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta , dejó una imagen que rápidamente trascendió lo deportivo y abrió un posible frente disciplinario. Durante los festejos junto a los hinchas, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaron sobre el campo de juego una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un mensaje que la FIFA podría considerar de carácter político.

La situación cobró mayor relevancia porque ocurrió apenas un día después de que las autoridades encargadas del operativo de seguridad informaran que no estaría permitido ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles vinculados a las Islas Malvinas o a la guerra de 1982. La medida había sido acordada entre la FIFA , las autoridades estadounidenses y los organismos de seguridad.

Incluso, se advirtió que durante los controles cualquier elemento con referencias a "Malvinas", "Falklands" o con la silueta de las islas podía ser retenido si era interpretado como un mensaje político o provocador. Finalmente, ese tipo de manifestaciones no apareció en las tribunas, aunque sí sobre el césped una vez concluido el partido .

La FIFA prohíbe la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competiciones que organiza. Su Código Disciplinario contempla sanciones para jugadores, federaciones y asociaciones cuando se producen manifestaciones que vulneran esos principios, aunque antes de resolver cualquier castigo el organismo suele abrir un expediente para analizar el contexto de cada caso.

En este tipo de situaciones, las consecuencias pueden ir desde una advertencia hasta multas económicas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o para los futbolistas involucrados. Las suspensiones deportivas suelen reservarse para hechos considerados especialmente graves o reincidentes, por lo que aparecen como una alternativa menos frecuente.

El antecedente de Rusia 2018

El caso más similar ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018. Tras la victoria de Suiza por 2-1 sobre Serbia, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando con las manos el águila bicéfala de la bandera albanesa, un gesto con fuerte carga simbólica por el conflicto entre Serbia y Kosovo. La Federación Serbia presentó una denuncia ante la FIFA al considerar que se trataba de una provocación política.

Después de analizar el episodio, la Comisión Disciplinaria descartó aplicar suspensiones. Xhaka y Shaqiri fueron sancionados con multas de 10.000 francos suizos cada uno, mientras que el capitán Stephan Lichtsteiner recibió una multa de 5.000 francos suizos por realizar el mismo gesto. Los tres fueron castigados por conducta antideportiva contraria a los principios del juego limpio.

Ese antecedente aparece hoy como la referencia más cercana para el episodio protagonizado por los jugadores argentinos. Si bien la FIFA evalúa cada expediente de manera individual, la experiencia reciente muestra que el organismo ha priorizado las sanciones económicas frente a las deportivas.

Otro caso ocurrido en el Mundial 2026

En la actual edición del Mundial también se registró un episodio de características similares. Tras la clasificación de Egipto a los octavos de final luego de eliminar a Australia, el entrenador Hossam Hassan ingresó al campo de juego con una bandera de Palestina y dedicó el triunfo tanto al pueblo egipcio como al palestino.

El DT de Egipto exhibió la bandera palestina.

A pesar de la repercusión internacional que generó ese gesto por su contenido político, hasta el momento la FIFA no anunció sanciones disciplinarias ni informó la apertura de un expediente sobre ese caso.

Con la final del Mundial 2026 cada vez más cerca, resta saber si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide abrir una investigación por la bandera exhibida por Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez. En caso de hacerlo, deberá determinar si corresponde aplicar una multa, una advertencia u otra medida. Por el momento, el organismo no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre lo sucedido tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra.