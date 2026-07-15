"Por la última de Leo": cómo el factor Messi explica la épica de Argentina para llegar a la final del Mundial

Los hinchas argentinos han tenido un himno en este Mundial 2026 con el que han alentado por todos lados y en todos los momentos, hasta en los más difíciles.

Y la Albiceleste ha tenido varios momentos críticos.

El último se dio en la semifinal de este miércoles, en la que tuvieron el marcador en contra (1-0) hasta el minuto 85, en el que Enzo Fernández marcó un golazo para lograr el empate.

La explosión de la hinchada argentina en Atlanta no paraba. Y la pasión de la tribuna también estaba en la cancha con un vendaval de ataques hasta que Lautaro Martínez marcó el gol del triunfo argentino al minuto 92.

Con épica, Argentina se clasificó a la final en la que buscará el bicampeonato contra España el próximo domingo.

"Somos únicos. Y no es arrogancia, es corazón", declaró el entrenador Lionel Scaloni tras el partido "Es impresionante lo de estos jugadores", añadió.

Y es que esta Argentina liderada por Lionel Messi, con ocho goles hasta ahora, cada vez que ha tenido todo en contra ha sabido hacer lo necesario (y más) para remontar.

Momentos en los que el ADN de la pasión argentina por el fútbol ha sido la diferencia. Y que muestran lo comprometidos que están los otros 25 jugadores para que Messi logre su último Mundial antes de su probable retiro.

Getty Images La hinchada argentina ha establecido una conexión con Messi inquebrantable.

Cuatro momentos de ADN argentino

Luego de tres victorias relativamente fáciles para la Albiceleste en la fase de grupos, vinieron las pruebas de fuego para el equipo de Scaloni.

Primero fue contra la sorpresa de este Mundial, Cabo Verde, con la que empató 1-1 en tiempo regular en dieciseisavos de final.

Lisandro Martínez puso al frente a los argentinos nada más iniciar el primer tiempo extra y, casi 10 minutos después, se vino el sorprendente empate de los debutantes con un golazo de fuera del área.

Pero el impulso de los argentinos tuvo su recompensa con un remate de cabeza en un tiro de esquina que terminó por ser desviado por un jugador de Cabo Verde hasta emtrar en la portería.

Getty Images En cada victoria, Messi ha sido el centro de las celebraciones argentinas.

Luego vino la remontada contra Egipto en octavos de final: los africanos ganaban 2-0 hasta el minuto 79, cuando Cuti Romero abrió las esperanzas de un empate para la Albiceleste.

De nuevo la poderosa ofensiva argentina luchó y luchó y Messi marcó el increíble empate al 83'.

Y cuando el partido ya tenía tintes de tiempos extra, Enzo Fernández logró la épica remontada (93') que sentenció un partido que, hay que decirlo, tuvo polémica arbitral.

Los cuartos de final de nuevo los resolvió Argentina en tiempo extra: esta vez la Albiceleste había estado al frente del marcador desde el minuto 10, pero el suizo Dan Ndoye lo empató (67') y el juego se fue al alargue.

Con toda la hinchada argentina alentando, Julián Álvarez marcó un golazo al 112' que destrabó el partido. Y Lautaro Martínez nuevamente puso el último de la noche nueve minutos después.

Y la cuarta noche de épica argentina llegó en las semifinales, con el agónico gol de Martínez en tiempo de compensación.

En todos estos partidos, las celebraciones de los jugadores han tenido un momento único: Messi es cargado en hombros por el equipo.

PA Media Messi se ha visto al borde de las lágrimas en varios partidos de este, el que es probablemente, su último Mundial.

BBC

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FUENTE: BBC