La desopilante reacción de los jugadores de la Selección al encontrar la botella de Pickford para los penales

El "machete" de Pickford apareció en pleno festejo de los jugadores de la Selección argentina y la reacción de Messi, Enzo Fernández y compañía se volvió viral.

Después del triunfo 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, los jugadores de la Selección argentina celebraban sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium cuando apareció una curiosidad que terminó robándose parte de la atención. El protagonista fue Marcelo "Daddy" D'Andrea, histórico masajista del seleccionado, quien encontró la botella de agua que utilizaba Jordan Pickford durante el partido.

Al tomarla, advirtió que el arquero inglés tenía adherido el clásico papel con anotaciones y referencias sobre los posibles ejecutantes argentinos en caso de que la semifinal se definiera por penales. El hallazgo despertó de inmediato la curiosidad de quienes estaban cerca y generó una divertida secuencia que quedó registrada por las cámaras.

La desopilante reacción de los jugadores de la Selección al revisar el machete de Pickford Los Jugadores de la Argentina revisando la botella de Pickford. TyC Sports Los primeros en acercarse fueron Lionel Messi y Nicolás González, que observaron atentamente las indicaciones que tenía preparadas el arquero británico. Minutos después se sumó Enzo Fernández, quien al leer parte de las anotaciones no pudo contener la risa y reaccionó con una carcajada que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La escena tuvo un condimento especial porque Pickford suele recurrir a este tipo de apuntes en las definiciones desde los doce pasos. Sin embargo, esta vez nunca llegó a utilizarlos. La remontada argentina en el tiempo reglamentario, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, dejó sin efecto cualquier plan para los penales y transformó aquel papel (a lo Jens Lehmann en Alemania 2006) en una curiosa reliquia de una noche histórica.