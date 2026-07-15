Para quién fue el picante festejo de gol de Enzo Fernández con Topo Gigio y "sigan hablando"

Enzo Fernández le dio vida a la épica remontada de la Selección argentina ante Inglaterra y lo celebró con dos gestos que hablan por sí solos.

El hombre de los goles importantes volvió a aparecer. La Selección argentina logró un triunfo histórico frente a Inglaterra para meterse en otra final del mundo (enfrentará el próximo domingo a España), y gran parte de eso se debe a Enzo Jeremías Fernández.

Con un golazo descomunal, el volante de la Scaloneta le dio vida a la épica remontada contra los británicos marcando el 1-1 a cinco minutos del final y no dudó al momento del festejo: enseguida colocó sus manos detrás de las orejas para recrear el famoso Topo Gigio que inmortalizó Juan Román Riquelme. Todo, frente a la hinchada argentina.

El significado de los picantes gestos de Enzo Fernández en su festejo de gol Para ponerle más picante, Enzo hizo otro gesto que fue interpretado como una especie de "sigan hablando". ¿El significado? Una clara respuesta para aquellos que dudaban de esta Selección, acusándola de jugar contra "rivales menores" y minimizando todo el recorrido previo en la Copa del Mundo.

Quizás, al buscarle un destinatario directo, apuntó tanto a la prensa como a varios exjugadores ingleses. En mayor o menor medida, los recién nombrados subestimaron al vigente campeón del mundo ni bien se confirmó la semifinal. Y así les fue...

El golazo de Enzo Fernández para el 1-1 de Argentina a Inglaterra. Video: Telefe Una vez consumada la clasificación, Enzo Fernández habló en zona mixta y, atravesado por una inmensa emoción, se acordó de Diego Armando Maradona. "Estos momentos solo los puede regalar Dios. Somos unos privilegiados de integrar este grupo, esta Selección. Siento un gran orgullo", afirmó.