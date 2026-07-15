La emotiva postal de Valentina Cervantes tras el arrasante triunfo de Argentina frente a Inglaterra: "Gracias"

Luego de que la Selección regala una alegría más al pueblo argentino, la pareja de Enzo Fernández compartió diversas postales del gran momento.

La pareja del mediocampista y una reacción que se sumó a la de millones.

El triunfo de la Selección Argentina se celebró en el campo de juego y por supuesto, también en las tribunas, donde las familias de los jugadores vivieron el encuentro con profunda intensidad. Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, se sumó a las redes sociales para mostrar cómo atravesó los momentos de tensión y la posterior alegría, dejando postales que rápidamente se viralizaron.

Una foto que representó a muchos argentinos Valentina Cervantes y la fe como cábala. IG @valucervantes La imagen que más resonó entre sus seguidores, y que se convirtió en el reflejo de lo que sintieron muchos de los hinchas, fue una selfie en la que se la ve visiblemente emocionada, sosteniendo un rosario con un crucifijo colgado en su cuello.

Acompañada por un breve pero contundente mensaje, "Gracias Dios", la fotografía captura a la perfección el desahogo, la fe y el inmenso alivio experimentado tras el pitazo final. Una muestra genuina de cómo el entorno íntimo de los deportistas transita el sufrimiento y la gloria a la par de los protagonistas.

Otras postales de la histórica semifinal Enzo con Bautista Fernández. IG @valucervantes Además de ese momento de introspección y agradecimiento, Cervantes publicó otras imágenes que reflejan el cálido y eufórico entorno familiar que acompaña al jugador del Chelsea en cada compromiso con la selección albiceleste.

En una de las postales más tiernas de la jornada, se puede ver a Enzo sonriente, fundido en un abrazo con su pequeño hijo Bautista directamente en las gradas del estadio.