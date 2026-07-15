Lágrimas en la semifinal del Mundial: la emotiva reacción de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina

La tensión en las tribunas era palpable. La Selección Argentina disputaba una durísima semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra y el reloj apremiaba. Sin embargo, cuando el marcador finalmente se igualó 1 a 1 cerca del minuto 85, el estadio estalló y las cámaras captaron a una de las hinchas más fieles en su momento de mayor vulnerabilidad: Antonela Roccuzzo.

El llanto y el abrazo que recorrió el mundo El agónico tanto del empate fue un auténtico desahogo para todos los argentinos, pero la reacción de Antonela rápidamente se volvió viral. En las imágenes de la transmisión oficial, se la pudo ver rompiendo en llanto. Inmediatamente, se fundió en un apretado y sentido abrazo con sus acompañantes en el palco, dejando en evidencia cómo vive y sufre cada minuto que su esposo y la Selección están en el campo de juego.

La familia Messi. IG @antonelaroccuzzo Una vez que las pulsaciones bajaron, Antonela acudió a sus redes sociales para dejar un registro mucho más calmo y lleno de amor. Lejos de las lágrimas de tensión, la rosarina posteó una serie de imágenes en el estadio que enternecieron a sus seguidores, evidenciando el apoyo incondicional de su familia.

En la imagen principal de su publicación, Antonela posa radiante y abrazada a Thiago, Mateo y Ciro. La alegría continuó en otra de las postales, donde se la ve posando muy relajada y feliz junto a dos de los niños, con las imponentes tribunas del estadio de fondo. Finalmente, para coronar el emotivo carrete, compartió un momento sumamente tierno dándole un cariñoso beso en la mejilla a su hijo, Mateo.