Atlanta se tiñó de celeste y blanco: multitudinario banderazo argentino en la previa de la semifinal

Atlanta parece Argentina por unas horas. Miles de hinchas que viajaron desde distintos puntos del país y del mundo para seguir a la Selección argentina en el Mundial 2026 se reunieron en la ciudad sede de la semifinal contra Inglaterra y protagonizaron un banderazo que llenó las calles de color, alegría y ruido.

Gentileza Banderazo argentino en Atlanta El clima quiso aguarles la fiesta. Una fuerte tormenta descargó sobre Atlanta en pleno banderazo argentino, pero no logró apagar el entusiasmo de los simpatizantes. Banderas celestes y blancas, bombos, cánticos y la energía característica de la hinchada argentina resistieron la lluvia sin interrupciones. La postal fue tan llamativa como emotiva: miles de personas cantando bajo el agua, sin moverse un centímetro.

Gentileza Atlanta recibirá el partido entre Argentina e Inglaterra en la fase de semifinales, un cruce que ya carga con historia propia y que la hinchada argentina vive con una intensidad particular. El banderazo argentino de este martes fue la antesala de lo que promete ser uno de los partidos más vibrantes del torneo, con una marea albiceleste lista para hacer sentir su presencia dentro y fuera del estadio.