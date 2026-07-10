Dos mendocinas que viven en Suiza organizan un banderazo argentino en la plaza central de Lugano

Para Florencia Christen y Paula , dos mendocinas oriundas de La Colonia y San Martín que viven en Suiza desde hace nueve años, el partido de este sábado entre Argentina y Suiza será mucho más que un encuentro por los cuartos de final del Mundial. Será una nueva oportunidad para sentirse un poco más cerca de casa.

Aunque el encuentro comenzará a las 3 de la madrugada , el horario no será un obstáculo. Todo lo contrario. Ya tienen organizado un banderazo argentino en la ciudad de Lugano y esperan reunir a más de 200 hinchas para acompañar a la Scaloneta.

" Para mañana somos más de 200 personas que nos vamos a juntar en una plaza de Lugano. El partido es a las tres de la mañana, pero la temperatura no es un problema. Estamos transpirando ", contó Florencia.

La organización comenzó hace varios días y se hizo a través de dos grupos de WhatsApp que reúnen a casi 260 argentinos que viven en distintas ciudades suizas.

" Nos organizamos por los grupos y también se sumó gente que viene desde Italia. Además, como Argentina quedó como el único representante latinoamericano, vamos a tener el apoyo de amigos de Colombia y Perú ", explicó.

Como toda reunión argentina, el fútbol no estará solo. El menú ya está definido.

"Pedimos empanadas para ir picando algo, vamos a tomar fernet y no vamos a parar de cantar durante todo el partido porque sabemos que vamos a ser minoría", relató entre risas.

Eso sí, mantener las costumbres tiene su precio.

"Acá una botella de fernet cuesta 25 francos suizos. Es caro, pero la ocasión lo amerita", bromeó Paula.

Las mendocinas también reconocen que el Mundial cambió el ánimo del país europeo. Aunque el fútbol nunca ocupó el lugar que tienen otros deportes, el desempeño de la selección suiza despertó un entusiasmo poco habitual.

"Los suizos están viviendo el Mundial de una manera muy efusiva. Se han levantado a las cinco de la mañana para ver partidos, cuando normalmente solo madrugan para ir a trabajar", comentó.

A miles de kilómetros de Mendoza, el sentimiento sigue intacto.

"Para nosotros es una locura estar tan lejos y sentirnos representados por un equipo que no frena. Con todo, apoyando a la Selección Argentina", concluyó Florencia, lista para una madrugada que promete ser inolvidable, rodeada de compatriotas que, aunque vivan lejos, nunca dejaron de sentirse cerca de la Albiceleste.