Gimnasia y Esgrima viajó a Buenos Aires con 31 jugadores para afrontar dos amistosos de pretemporada
Gimnasia y Esgrima afrontará dos amistosos ante Racing y Argentinos Juniors para llegar con ritmo al inicio de la segunda parte del torneo.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza puso en marcha la etapa más exigente de su preparación para el Torneo Clausura. El plantel dirigido por Ezequiel Medrán viajó este viernes rumbo a Buenos Aires, donde permanecerá varios días y disputará dos encuentros amistosos que servirán para ajustar el funcionamiento del equipo antes del regreso oficial de la competencia.
Gimnasia y Esgrima ya está en Buenos Aires para sus amistosos de pretemporada
El primero de los compromisos será este sábado 11 de julio, cuando el Mensana visite a Racing Club en el predio Tita Mattiussi. Luego, el miércoles 15, se medirá con Argentinos Juniors en el predio CEFFA, también en horario matutino. Tras ese encuentro, la delegación emprenderá el regreso a Mendoza.
En total, 31 futbolistas integran la nómina que viajó a Buenos Aires, una lista que combina experiencia, juveniles y varias de las incorporaciones que buscarán ganarse un lugar en el equipo titular.
Los convocados
Arqueros
- César Rigamonti
- Lautaro Petruchi
- Santiago Roggero
Defensores
- Diego Mondino
- Ezequiel Muñoz
- Gerónimo Patritti
- Imanol González
- Lautaro Carrera
- Luciano Paredes
- Juan Franco
- Ismael Cortez
- Matías Recalde
- Franco Saavedra
- David Martini
Mediocampistas
- Fermín Antonini
- Tomás O'Connor
- Martín Úbeda
- Nahuel Barboza
- Esteban Fernández
- Ulises Sánchez
- Facundo Lencioni
- Julián Ceballos
- Brian Andrada
- Julián Moya
Delanteros
- Luciano Cingolani
- Nicolás Romano
- Ignacio Sabatini
- Blas Armoa
- Santiago Rodríguez
- Valentino Simoni
- Agustín Módica
Los amistosos frente a Racing y Argentinos serán las últimas pruebas de exigencia para el equipo d e Darío Franco, que aprovechará ambos compromisos para comenzar a delinear el equipo con el que buscará ser protagonista en el Torneo Clausura de la Primera Nacional.