Gimnasia y Esgrima festeja sin jugar: la venta de Ortegoza le dejará un importante ingreso en dólares
Racing compró el 100% del pase del volante a Talleres y el Lobo cobrará cerca de 300 mil dólares por el 20% de la ficha.
La espera terminó con una gran noticia para Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Racing Club cerró la compra de Ulises Ortegoza a Talleres de Córdoba por una cifra próxima a 1.500.000 dólares, una operación que también beneficiará económicamente al Lobo.
Gimnasia y Esgrima, un triunfo sin jugar por la venta de Ortegoza
El club mendocino conservaba el 20% de los derechos económicos del mediocampista, por lo que recibirá una cifra cercana a los 300.000 dólares, un ingreso que representa un importante alivio para las finanzas de la institución.
Durante los últimos días, en el Parque General San Martín seguían de cerca el desenlace de la negociación. Existían dos escenarios posibles: un ingreso económico importante si Racing compraba el pase o la ilusión de intentar repatriar al volante en caso de que la transferencia no prosperara. Finalmente, la primera opción fue la que terminó concretándose.
Ortegoza dejó una gran imagen durante su paso por Gimnasia en 2022, donde se convirtió en una de las figuras del equipo antes de dar el salto a Talleres. Ahora continuará su carrera en Racing, mientras que el Lobo capitalizará una venta que puede resultar clave para afrontar la segunda parte de la temporada.
El dinero que ingresará le permitirá a la dirigencia contar con un mayor margen para sostener el proyecto deportivo y planificar el futuro del plantel. Aunque los hinchas soñaban con volver a verlo vestir la camiseta blanquinegra, el desenlace terminó siendo igualmente positivo: el crecimiento futbolístico de Ortegoza se transformó en una importante recompensa económica para Gimnasia que apostó por el jugador cuando pocos lo hacían.