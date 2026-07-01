Épico e histórico: el récord en Mundiales que rompió Tielemans con su penal agónico para Bélgica

En un Mundial 2026 en el que se están registrando una impresionante cantidad de récords, Youri Tielemans marcó el suyo en el triunfo ante Senegal.

Bélgica tuvo una épica remontada frente a Senegal este miércoles por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras ir perdiendo 2-0 hasta los 85 minutos, logró empatarlo en una ráfaga sobre el final y luego, en la prórroga, se quedó con un triunfo para el infarto por un penal en una de las últimas jugadas.

En una edición de la Copa del Mundo en la que ese están rompiendo una enorme cantidad de récords, este partidazo no podía se la excepción. Y tardó nada menos que 124 minutos y 29 segundos en registrar una nueva marca, el tiempo exacto en el que Youri Tielemans marcó de penal el 3-2 y el gol más tardío en la historia del certamen.

El gol de Tielemans para el triunfo de Bélgica, el más tardío de la historia en Mundiales ESPN Lo cierto es que hubo algunos factores que ayudaron a que el tanto tardara tanto en producirse, como el hecho de que la falta de Lamine Camara, que fue antes de los 120', no fuera cobrada en primer término y debiera ser revisada en el VAR, y también que antes de la ejecución, el defensor Pathé Ciss acusara un presunto golpe por el que se revolcó durante un buen rato en el piso, aunque no cambió la decisión arbitral.

De este modo, recién a los 124' 29" pudo rematar el capitán de los Diablos Rojos para cambiar el penal por gol. Así logró superar el récord que ostentaba Abdelmoumene Djabou, que en los octavos de final de Brasil 2014 marcó ante Alemania el descuento de Argelia a los 120 minutos y 49 segundos, aunque no le alcanzaría para empatar y forzar los penales.