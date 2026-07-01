Argentina en el Mundial 2026: bares, cerveza gratis y premios para alentar a la Selección

Los bares vuelven a ocupar un lugar central durante los partidos: mesas compartidas, pantallas encendidas, cánticos, charlas y festejos convierten cada encuentro en una experiencia colectiva. En ese clima, distintos espacios gastronómicos del país serán parte de propuestas pensadas para quienes buscan reunirse, alentar a Argentina y vivir el Mundial fuera de casa.

Quilmes, sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , impulsará iniciativas en bares y restaurantes de distintas ciudades para acompañar a los hinchas durante la competencia. La propuesta apunta a reforzar el rol de estos lugares como puntos de encuentro donde se comparten conversaciones, celebraciones y recuerdos vinculados al fútbol.

Ver un partido en un bar se convirtió en una costumbre que reúne a grupos de amigos, familias y fanáticos alrededor de una misma emoción. La previa, el durante y el después forman parte de una escena que se repite en cada encuentro de Argentina: mesas completas, brindis, expectativa y festejos compartidos. Bares que participan de la propuesta.

En ese contexto, los bares y restaurantes serán el escenario de acciones especiales para quienes elijan vivir los partidos fuera de sus casas. La iniciativa busca sumar entretenimiento a la experiencia de alentar, con dinámicas simples y participativas para los asistentes.

Entre las propuestas previstas se destaca el desafío “Embocá el maní y no pagás el chop” , una acción que invita a los consumidores a poner a prueba su puntería mientras siguen los partidos de Argentina.

La dinámica está inspirada en una escena del nuevo comercial mundialista de la marca, protagonizado por Manu Ginóbili. En el spot, el exbasquetbolista encesta un maní dentro de un vaso de cerveza en una sola toma, un momento que tuvo fuerte repercusión en redes sociales.

A partir de esa escena, la acción se traslada a los bares para que los hinchas puedan intentar su propio tiro y participar por premios. Además, en cada pausa de hidratación de los partidos, la marca invitará una cerveza a los asistentes.

Ciudades donde se realizarán las acciones

Las propuestas se desarrollarán en bares de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y distintas ciudades del interior del país. La acción también alcanzará a Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Salta, Formosa, Santa Rosa, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Foz de Iguazú y Puerto Madryn.

De esta manera, la experiencia se extenderá a diferentes puntos del país, con foco en los espacios donde los argentinos suelen reunirse para compartir la pasión por el fútbol.