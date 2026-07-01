Llegó el segundo escalón de ayuda humanitaria argentina a Venezuela

La operación humanitaria desplegada por las Fuerzas Armadas de Argentina en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela sumó este miércoles un segundo escalón de asistencia enviado por el Gobierno nacional para reforzar las tareas de rescate y apoyo a la población damnificada.

El nuevo contingente arribó con personal especializado y equipamiento destinado a ampliar la capacidad operativa argentina en el terreno, en lo que ya es considerada una de las misiones humanitarias más importantes desarrolladas en los últimos años en América Latina.

Entre los recursos enviados se encuentra una planta potabilizadora de ósmosis inversa capaz de producir hasta 1.100 sachets de agua potable de 500 mililitros por hora . El sistema viajó acompañado por sus operadores y por piletones especialmente preparados para las tareas de purificación y almacenamiento.

La logística también se fortaleció con la incorporación de un grupo electrógeno de mediana potencia, carpas de alojamiento equipadas con catres para unas 40 personas, duchas de campaña, equipos de comunicaciones militares y una cocina móvil con cocineros, víveres y reservas de raciones de consumo inmediato para garantizar la autonomía del contingente desplegado.

El componente sanitario será otro de los pilares de esta nueva etapa de la misión. Para ello se instaló un puesto sanitario móvil operado por personal especializado, destinado a brindar atención médica y apoyo a rescatistas y víctimas en las zonas más afectadas .

Uno de los aspectos más destacados del refuerzo argentino fue la incorporación de dos nuevos binomios guía-can pertenecientes a la brigada USAR certificada del Ejército Argentino. Se trata de Jack, integrante del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.

Para Derek, además, la misión en territorio venezolano tendrá un significado especial: será su última intervención operativa antes de pasar al retiro, cerrando su carrera de servicio en una de las emergencias más importantes de la región.

Misión humanitaria argentina en Venezuela

La llegada del segundo contingente se produce apenas días después del arribo del primer grupo de efectivos argentinos de ayuda humanitaria, que aterrizó en Venezuela durante la madrugada del sábado y comenzó rápidamente las tareas de búsqueda y rescate junto a los equipos locales y organismos de emergencia.

El trabajo de los rescatistas argentinos ya dejó historias que trascendieron las fronteras. Una de ellas tuvo como protagonista a Bart, un perro de búsqueda de la Agrupación Perros de Guerra de la Armada Argentina, que junto a su guía, Cristian Giroti, logró localizar con vida a dos menores atrapados bajo los escombros de una estructura colapsada.

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que la misión refleja el compromiso solidario de las fuerzas argentinas y su preparación para actuar en escenarios de alta complejidad, una capacidad que vuelve a ponerse al servicio de la región frente a una tragedia humanitaria de gran magnitud.

El operativo cuenta con el respaldo del Gobierno encabezado por Javier Milei y con la participación conjunta de la Armada Argentina, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina, cuyos efectivos continúan trabajando entre los escombros con un objetivo prioritario: salvar vidas.